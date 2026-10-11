施永青提「穿漏避孕套」催生惹議！盤點歷史上10大逼生育瘋狂手段

中原集團創辦人施永青指避孕套令人「只性交不留種」，提出「生產次貨避孕套」刺激生育，其論調惹起廣泛爭議，有人形容荒謬絕倫，有人則指聽起來像瘋狂電影橋段，難以付諸實行。但翻開人類歷史，為求催谷起生育率，各國政府的瘋狂手段從不手軟，相比起來，次貨避孕套已經不是那麼荒誕，因為最少可以選擇不用。



現實世界裏，由羅馬尼亞的「月經警察」、蘇聯的「無子稅」，一路殺到韓國辦公室的「強制提早熄燈」。官方之手直接伸入國民臥室，幾乎是每個威權年代的指定動作。但歷史已經一再證明，當公權力企圖強行操控平民的生育器官，換來的往往不是人口紅利，而是深不見底的社會災難。從抽重稅到強行配種，這些政策幾乎無一例外地激起強烈民怨。有些導致了人道危機，有些則淪為國際笑柄，本文將盤點全球10個真實存在過的極端催生手段。



施永青文章：《避孕套的出現是生育率下降主因》

中原集團創辦人施永青提出「生產次貨避孕套」刺激生育。（施永青基金官網圖片）

1. 羅馬尼亞的「770法令」：血腥的棄嬰災難

1966年，獨裁者壽西斯古（又譯：齊奧塞斯庫，Nicolae Ceaușescu）為求人口倍增，遂頒布「770號法令」（Decree770），下令45歲以下、生育少於5個孩子的女性全面禁止墮胎與避孕。工廠駐紮被謔稱為「月經警察」的幹部，定期強制檢查女工是否懷孕。

當時，逾10萬名父母無力撫養的嬰兒被遺棄，塞爆極度惡劣的國營孤兒院，釀成人道災難。（Wikimedia Commons圖片）

當時，逾10萬名父母無力撫養的嬰兒被遺棄，塞爆極度惡劣的國營孤兒院。（Wikimedia Commons圖片）

效果與民怨：這是人類近代史上最慘烈的催生教訓。法令雖然一度令出生率短暫翻倍，但代價極其血腥。羅馬尼亞錄得全歐洲最高的孕產婦死亡率。無數貧困婦女為了終止懷孕，被迫使用衣架、探針等工具進行極危險的後巷墮胎。同時，超過10萬名父母無力撫養的嬰兒被遺棄，塞爆極度惡劣的國營孤兒院，釀成人道災難。

何時結束：1989年爆發革命，壽西斯古遭處決，新政府上台後第一件事便是廢除此法令。

2. 蘇聯的「無子稅」：長達半世紀的勒索

1941年，史太林（又譯：斯大林/Joseph Stalin）為填補二戰人口折損，向25至50歲無孩男性、以及20至45歲已婚無孩女性徵收高達6%的工資稅，亦即被稱為「無子稅」（Tax on childlessness）。

史太林為填補二戰人口折損，向25至50歲無孩男性、以及20至45歲已婚無孩女性徵收「無子稅」。（AI生成圖片）

效果與民怨：實際催生效果微乎其微，民眾對此極度反感，暗地裡謔稱為「睪丸稅」。為了避開高達6%的工資剝削，無數單身漢寧願賄賂醫生，提交造假的醫療不育證明，也不願屈服於國家的勒索。

何時結束：政策極其長壽。直到1992年蘇聯正式解體，俄羅斯聯邦才將這個荒謬稅種廢除。

3. 納粹德國的「生命之泉」：終身的歷史烙印

希特拉（Adolf Hitler）與黨衛軍頭目希姆萊（Heinrich Himmler）搞出的純種雅利安人繁衍計劃，名為「生命之泉」（Lebensborn）。國家鼓勵金髮碧眼的未婚女子與黨衛軍軍官發生性關係，並由國家直接包辦秘密生育與撫養，同時設立「德國母親十字勳章」，生下8個孩子即獲金十字獎。

希特拉與黨衛軍頭目希姆萊搞出純種雅利安人繁衍計劃，名為「生命之泉」。圖為生命之泉嬰兒院內部。(德國聯邦檔案館圖片）

希特拉與黨衛軍頭目希姆萊搞出純種雅利安人繁衍計劃，名為「生命之泉」。圖為希姆萊建立的「生命之泉」母親之家。（Wikimedia Commons圖片）

效果與民怨：計劃非但未能扭轉人口下降劣勢，反而摧毀了無數無辜生命，數以萬計的兒童成為「配種政策」下的產物，甚至從東歐被直接綁架洗腦。

何時結束：該計劃隨着1945年納粹戰敗而瓦解，但這些兒童在戰後於歐洲各地飽受嚴重歧視與欺凌，被社會視為「納粹孽種」，許多人終身背負創傷，活在身份認同的撕裂中。

4. 法西斯意大利的「單身稅」：越罰越唔生

1928年，墨索里尼（Benito Mussolini）視人口為帝國擴張的本錢，單身漢被視為「逃避國家責任」，因此需繳納懲罰性的單身稅（Bachelor tax），所得稅金被政府直接拿去補貼多產家庭。

在意大利，單身漢需繳納懲罰性的單身稅。(Storie di Pianura歷史資料)

墨索里尼視人口為帝國擴張的本錢，單身漢需繳納懲罰性的單身稅。（AI生成圖片）

效果與民怨：政策徹底失敗。除了讓國庫多了一筆進帳，根本無法挽救持續下跌的生育率，民眾對墨索里尼這種赤裸裸的經濟剝削極度不滿，高壓逼婚反而令更多年輕人對組織家庭產生抗拒與恐懼。

何時結束：1943年法西斯政權垮台，單身稅隨之撤銷。

5. 韓國的辦公室「強制熄燈」：堅離地的國際大笑話

為挽救極低生育率，韓國保健福祉部在2010年祭出奇招：每個月訂立「家庭日」（Family Day），晚上7點強制切斷辦公室電源與照明。官方理由直接了當：逼員工早點回家做愛造人。

韓國每個月訂立「家庭日」，晚上7點強制切斷辦公室電源與照明。（AI生成圖片）

效果與民怨：淪為國際級公關災難，具深厚加班文化的韓國打工族根本無動於衷，多數員工被熄燈後，只是無奈地轉移到附近咖啡廳，打開手提電腦繼續搏殺，網民瘋狂嘲諷官員「離地到上太空」。

何時結束：在民怨與嘲笑聲中，這項噱頭政策在推行短短數年後便悄悄叫停，韓國生育率至今依然毫無起色，穩居全球包尾。

6. 俄羅斯烏里揚諾夫斯克的「受孕日」：為抽獎而生

2005年起，俄羅斯烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk）州長將每年9月12日定為「受孕日」（Day of Conception），情侶獲准放假半天回家造人，只要剛好在9個月後的俄羅斯國慶日（6月12日）生下嬰兒，政府直接送出雪櫃，甚至是一架越野車作獎勵。

對於在俄羅斯國慶日（6月12日）生下嬰兒的夫婦，政府直接送出雪櫃和越野車作獎勵。（AI生成圖片）

效果與民怨：初期確實引發一陣短暫的「造人潮」，但長遠毫無作用，多數基層民眾只視其為抽獎遊戲，生完一胎、拿了雪櫃或越野車獎勵便立刻「停工」。

何時結束：政策至今仍以某種形式存在於地方層面，但早已被邊緣化。它被公認是一場治標不治本的政治大龍鳳，完全無法逆轉俄羅斯因經濟衰退導致的結構性人口萎縮。

7. 伊朗全面封殺結紮與避孕：催生龐大黑市

2014年伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）下達擴張人口指令，到2020年，國營醫院與診所全面停止提供免費避孕藥具，並嚴禁輸精管與輸卵管結紮手術，公權力強行介入，直接沒收民眾的避孕權。

2020年，伊朗國營醫院與診所全面停止提供免費避孕藥具。（AI生成圖片）

效果與民怨：觸發全國恐慌與極度憤怒，不但未能迎來嬰兒潮，反而催生了龐大的地下黑市避孕工具及墮胎診所，大量婦女冒命進行極危險的非法流產手術，甚至購買來歷不明的劣質避孕藥，孕婦死亡風險直線飆升。

何時結束：政策至今依然生效，但結果是生育率繼續死水一潭。

8. 波蘭的「似兔子般繁殖」宣傳：受辱的公民社會

波蘭面對人口萎縮問題，當地衛生部於2017年斥資推出一條極具爭議的官方宣傳片，影片以兔子視角配上旁白宣稱，兔子之所以多子多孫，是因為牠們「運動多、飲食健康、壓力小」，並在片尾呼籲波蘭國民：「如果你想成為父母，請向兔子學習。」

波蘭衛生部鼓勵國民「似兔子般繁殖」。（波蘭衛生部圖片）

效果與民怨：這種把人類生育等同畜牧業的行徑，隨即引爆公民社會猛烈抨擊，波蘭民眾對政府將國民與「發情畜牲」相提並論感到極度受辱，網上湧現海量迷因圖，炮轟衛生部浪費納稅人金錢。

何時結束：在社會各界的猛烈抨擊下，這場災難級的公關宣傳迅速被當局草草收回，未能為波蘭增加絲毫生育率。

9. 新加坡的「國家級高學歷配種」：階級撕裂的傷疤

新加坡首任總理李光耀在任時，因擔憂高學歷女性生育率低會拉低國家質素，遂於1984年成立「社會發展局」（SDU），政府變身官方紅娘，專門用納稅人的錢撮合大學學歷的單身男女。低學歷者則一度面臨絕育現金補貼，手段充滿優生學爭議。

新加坡政府專門用納稅人的錢撮合大學學歷的單身男女。（AI生成圖片）

效果與民怨：政策充滿濃厚的優生學與階級歧視意味，激起基層強烈反感。被政府標籤為「次等」的低學歷群體深感被國家背叛，民間對李光耀這種精英主義干預私生活的做法充滿怨氣。

何時結束：面對選票流失與社會撕裂的壓力，政府最終在2009年將「社會發展局」（SDU）重組為「社會發展網絡」（SDN），表面上淡化了學歷門檻。然而新加坡人依然用肚皮投票，近年總和生育率已跌破1.0的危險警戒線。

10. 匈牙利的拉科西無子重稅：點燃革命的火種

1953年共產黨統治期間，針對20至50歲有收入但無子女的男性與女性，強制徵收高達工資4%的「無子稅」。當時由衛生部長拉特科（Anna Ratkó）強硬推行，甚至連墮胎也被嚴格定罪。

衛生部長拉特科（Anna Ratkó）強硬推行「無子稅」政策。圖為Anna Ratkó。（Wikimedia Commons圖片）

效果與民怨：這項苛政直接點燃了社會底層的怒火，民眾不僅要承受共產黨統治下物資短缺的經濟壓力，還要被國家以「無子」為由強制抽血，龐大的民怨不斷積累，成為社會動盪的催化劑。

何時結束：迫於極大的內部壓力，當局在1956年黯然撤回這項推行僅3年的政策。幾個月後，震驚世界的匈牙利十月革命隨即爆發。