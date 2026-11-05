劏房呎租貴過私樓！18區劏房租金　中西區葵青呎租中位數年升10%

劏房（即「分間單位」）是基層市民無可奈何下的住屋選擇，但部份劏房租金竟比私樓還要貴！差估署數據顯示，2026年第二季全港劏房月租中位數為5,400元，換算作呎租中位數約為42元，當中港島、新界劏房呎租中位數分別為54元及40元，均高於同期區內細單位私人住宅平均呎價。至於全港18區之中哪一區劏房最貴？原來有一區劏房月租中位數高達8,300元。數據還顯示，部份地區劏房呎租中位數按年升逾一成，到底哪一區劏房租金加得最多？以下即看劏房租金地圖及詳細比較。



註：

1. 差估署所公布租金數據為每平方米租金，文中以1平方米約等於10.76平方呎換算。

2. 文中「劏房」、「分間單位」兩詞互換使用。

3. 2026年第二季數據為最新季度數據。



港島新界劏房呎租貴過私樓｜細單位租金對比分析

據差估署公布，2026年第二季港島、九龍及新界區劏房月租中位數分別為6,900元、5,300元及4,700元。而將署方公布的每平方米月租，換算為每平方呎月租中位數，三個區域分別約為54元、40元及40元。

而將同期各區私人住宅A類單位、即40平方米以下的細單位平均租金，同樣換算為每平方呎，港島、九龍、新界分別為48元、41元及33元。

比較之下，港島、新界私樓細單位平均呎租，均低於同區劏房呎租中位數。這可以理解為，即使計及會拉高平均數的極端值，港島和新界細單位私樓的平均呎租，仍然低於同區劏房呎租的中間值。

劏房是基層市民無可奈何下的住屋選擇，但部份劏房租金竟比私樓還要貴。（資料圖片）

由2022年第一季至今的更長期數據顯示，港島及新界區內劏房呎租中位數，一直都比同區細單位私樓呎租均價貴。而九龍區早年情況亦類似，直至2023年第四季才開始在部份季度出現細單位私樓呎租均價，高於劏房呎租中位數的情況。

18區劏房月租中位數：灣仔8300元最高，元朗、屯門4300元最低

至於比較今年第二季全港18區劏房月租中位數，前三分別為灣仔8,300元、中西區6,800元、沙田6,350元。而月租中位數較低地區就有元朗4,300元、屯門4,300元及北區4,650元。

按呎租比較，中西區則以呎租中位數63元，反超灣仔區成為最貴地區，而灣仔（60元）、沙田區（54元）則繼續留在前三名。至於呎租中位數較低、少於40元的地區則有北區、元朗、九龍城、深水埗、大埔。

劏房租金走勢整體向上 每年第三季迎旺季高峰

觀察近年劏房租金趨勢，租金通常會於每年第三季升至當年最高後回落，但走勢整體向上。而規管劏房的「簡樸房制度」今年3月起實施，早前有團體調查指出現時市場上約三成劏房未達新制所列標準，如面積、樓底高度、消防安全、結構安全、獨立廁所、廁所外供水等要求。有意見關注或有部分業主因而將改建成本轉嫁予租戶，不過新制推行首年重點推動現存分間單位的業主盡快遞交登記申請，次年開始（由2027年3月1日起）才會開始有相關執法行動，所以新例對劏房租金的影響還待之後觀察。

劏房租金最新升幅方面，2026年第二季全港劏房月租中位數5,400元，較去年同期5,380元上升20元或0.4%。

中西區、葵青劏房呎租中位數按年上升逾一成

全港18區比較，中西區和葵青區劏房呎租中位數按年分別都升超過一成，升幅遠超其他地區。而劏房呎租中位數按年下跌的地區則有屯門（-6.3%）、東區（-5.9%）、荃灣（-4.7%）等。

不過，差估署資料亦提到，不同時期的租金中位數變化，可能會因為分析所涵蓋的分間單位質素不同而有所差異，不能一概而論視之為該時段內租金中位數的整體變化。因此上述租金變動僅作參考，並最好以不同時期市場房源會有所不同為前題，來理解上述租金中位數變動。