港元定存2026│銀行11月港元定期存款利率比較 高息優惠+存款門檻
2026定期存款 / 2026年11月定存利率（2026年11月25日更新）│多間銀行同步調高定期存款利率，更有銀行推出20厘以至25厘高息定存優惠！本文整理全港20多間銀行的港元定期存款利率和最新優惠，以及開立戶口方法、存款門檻等資訊，助你了解哪間銀行定存最高息，找出最適合自己的定存方案。（以下資訊更新至2026年11月25日，利率隨時變動，一切以銀行最新公布為準）
香港哪間銀行定期存款利息高？
富邦銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
1. 新資金定期存款優惠
個人客戶經分行/Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立指定定期存款，可享最高3.5%定存年利率，存款金額須為100萬港元或以上。
3個月
3.15%
6個月
3.35%
9個月
3.35%
12個月
3.5%
2. 手機應用程式開立定期存款
以富邦銀行Fubon+手機應用程式開立指定定期存款，不論新舊資金，均可享指定優惠年利率高達3.4厘。
港元定期存款優惠（起存金額為1萬港元或以上）：
存款期/存款金額
$1萬至$5萬以下 / $5萬至$20萬以下
$20萬至$50萬以下
$50萬至100萬以下
$100萬或以上
一個月
0.27%
1.35%
2.45%
2.55%
兩個月
0.35%
1.45%
2.55%
2.65%
三個月
0.70%
1.80%
2.90%
3.00%
四個月
0.80%
1.90%
3.00%
3.10%
六個月
0.95%
2.05%
3.15%
3.25%
十二個月
1.1%
2.20%
3.3%
3.40%
註：利率僅供參考，一切資訊以銀行公布為準。
3. 個人銀行客戶經分行開立定期存款
存款期
港元年利率
一個月
2.25%
兩個月
2.35%
三個月
2.70%
四個月
2.80%
六個月
2.95%
十二個月
3.10%
註：利率僅供參考，一切資訊以銀行公布為準。
工銀亞洲港元定期存款利率/存款期/最低金額
工銀亞洲全新資金定期存款優惠
工銀亞洲客戶於推廣期內須開立／持有賬戶，以合資格全新資金到分行開立98天／188天 / 388天定期存款，可享以下特惠年利率：
推廣期：2026年11月25日至2026年11月30日（包括首尾兩天）
類別
存款金額
98天
188天
388天
工銀財富客戶
港幣3,000,000元或以上
3.35%
3.35%
3.35%
工銀財富／理財金客戶
港幣800,000元或以上
3.30%
3.30%
3.30%
零售銀行個人客戶
港幣50,000元或以上
3.25%
3.25%
3.25%
工銀亞洲定期存款優惠
透過工銀亞洲網上銀行或手機銀行開立1個月／2個月／3個月／6個月／12個月港幣定期存款，按不同存款期及存款金額，可享特惠年利率優惠如下：
存款期
5萬至80萬以下
80萬或以上
300萬或以上*
1個月
1.50%
1.60%
1.70%
2個月
2.10%
2.20%
2.30%
3個月
3.00%
3.10%
3.15%
6個月
3.05%
3.15%
3.20%
12個月
3.10%
3.20%
3.25%
註：*只適用於工銀財富客戶
定期存款金額
5萬或以上
1個月
1.50%
2個月
2.10%
3個月
3.00%
6個月
3.05%
12個月
3.10%
滙豐銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
滙豐銀行10厘港元定存
滙豐交易薈網站顯示，使用滙豐交易薈並完成一筆交易，即可享10厘高息1個月港元定期存款，按前一個月交易金額多少，有不同優惠定期存款額上限，由港幣1萬元至400萬元。
滙豐銀行3個月/6個月新資金港元定期存款優惠利率：
滙豐提供3個月及6個月新資金港元定存優惠，最低存款金額為10,000港元。
3個月
2.40%
6個月
2.20%
中銀港元定期存款利率/存款期/最低金額
中銀5厘港元定存
中銀「綜合理財服務」個人銀行客戶透過兌換現有外幣資金開立等值港幣5萬元或以上的7天或1個月「特優港元定期存款(以外幣兌換)」，可享特優年利率如下：
個人銀行客戶經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬港元或以上開立3個月或6個月「新資金特優定期存款」，可享特優年利率如下：
綜合理財服務
3 個月
6 個月
「私人財富」/「中銀理財」
2.40%
2.40%
「智盈理財」/「自在理財」/ 其他個人客戶
2.40%
2.40%
恒生銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
兌換港元定存優惠最高6厘
即日起至2026年12月31日，於指定交易時段內，經恒生Mobile App、恒生個人e-Banking、電話理財熱線或分行進行指定貨幣之單一兌換交易達港幣10,000或其等值，並同時設立該貨幣之指定期限定期存款，可享年利率優惠，當中兌換至港元的定存的優惠年利率達：
定存期
年利率
1星期
6%
1個月
3%
恒生銀行同樣提供3個月及6個月港元定存優惠，最低存款金額為10,000港元新資金。
新資金港元定期存款優惠利率（經網上理財開立）：
3個月
2.40%
6個月
2.40%
渣打銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
由即日起至2026年7月31日（註：僅供參考），透過渣打SC Mobile App或網上理財，以新資金開立定期存款，可享特惠定期存款年利率，起存金額為1萬港元，存款期包括3個月、6個月、12個月。
港元定期存款特惠年利率（起存金額為新資金1萬港元或以上）：
3個月
2.40%
6個月
2.40%
12個月
3.10%
南洋商業銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
南洋商業銀行提供不同定存優惠，其中「智優息」新資金定存產品提供1個月至3年定期存款，按不同起存金額及存款期可享不同年利率，以該行網站列出的推廣優惠為例，定存年利率可高達6.8厘：
智優息港元定期存款優惠（電子渠道新資金/起存金額為1萬港元或以上）：
存款期
港元
年利率
1個月
2.50%
2個月
2.65%
3個月
3.10%
4個月
3.15%
5個月
3.15%
6個月
3.20%
9個月
3.25%
12個月
3.30%
2年
3.30%
3年
3.30%
智優息港元定期存款優惠（新資金/起存金額為10萬港元或以上）：
存款期
特選南商理財客戶年利率
南商理財客戶年利率
其他客戶年利率
1個月
2.50%
2.45%
2.40%
2個月
2.65%
2.60%
2.55%
3個月
3.10%
3.05%
3.00%
4個月
3.15%
3.10%
3.05%
5個月
3.15%
3.10%
3.05%
6個月
3.20%
3.15%
3.10%
9個月
3.25%
3.20%
3.15%
12個月
3.30%
3.25%
3.20%
賞加息港元定期存款優惠：
存款期
港元100,000起存
（分行開立）
港元100,000起存
（網上行銀/手機銀行開立）
港元1,000,000起存
（分行開立）
港元1,000,000起存
（網上行銀/手機銀行開立）
1個月
2.25%
2.35%
2.30%
2.40%
2個月
2.40%
2.50%
2.45%
2.55%
3個月
2.85%
2.95%
2.90%
3.00%
4個月
2.90%
3.00%
2.95%
3.05%
5個月
2.90%
3.00%
2.95%
3.05%
6個月
2.95%
3.05%
3.00%
3.10%
9個月
3.00%
3.10%
3.05%
3.15%
12個月
3.05%
3.15%
3.10%
3.20%
倍加息港元定期存款年利率高達6.8厘（兌換資金優惠）：
定存期
年利率
1星期
6.80%
1個月
2.88%
上海商業銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
由2026年11月10日起至另行通知（存款優惠名額有限，額滿即止），於推廣期內以「全新資金」或「兌換資金」透過該行分行辦理定期存款，可享以下定期存款年利率優惠：
新資金定期存款年利率優惠：
1個月
2.35%
3個月
2.90%
6個月
3.05%
12個月
3.35%
推廣期內透過上海商業銀行個人網上銀行或流動銀行辦理港元定期存款，可享定期存款年利率優惠。
個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠：
1個月
2.03%
3個月
2.83%
6個月
2.98%
12個月
3.28%
星展銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
2026年11月網上新資金定期存款優惠 年利率高達3.3厘
透過指定連結成功網上登記，於網上以新資開立星展銀行定期存款，成功以合資格新資金開立500,000港元或以上的3個月港元定存，享高達3.3厘優惠年利率。
一般網上定存優惠年利率（起存金額為5萬元或以上）：
存款期
一般星展客戶
星展豐盛理財及私人客戶
1個月
2.00%
2.00%
2個月
2.00%
2.00%
3個月
2.80%
2.80%
4個月
2.85%
2.85%
6個月
2.75%
2.75%
9個月
2.70%
2.70%
12個月
2.70%
2.70%
東亞銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
特惠定期存款年利率高達4.00%
即日起至2026年12月31日，個人客戶於該行完成指定投資交易或成功投保指定友邦個人保險計劃，其後以新資金敘做6個月港元定期存款，可享高達4.00%特惠年利率。
另外，透過網上銀行或手機銀行，於服務時間內以指定金額的「合資格新資金結餘」或現有資金新設立定期存款，可根據定期存款戶口類別享有東亞銀行港元定期存款特惠年利率，高達3.1厘：
存款期
顯卓私人理財（10,000港元或以上起存）
顯卓理財（10,000港元或以上起存）
至尊理財（10,000港元或以上起存）
BEA GOAL或其他個人綜合戶口（1,000港元或以上起存）
3個月
3.00%
2.95%
2.90%
2.90%
6個月
3.05%
3.00%
2.95%
2.95%
12個月
3.10%
3.05%
3.00%
3.00%
存款期
顯卓私人理財（10,000港元或以上起存）
顯卓理財（10,000港元或以上起存）
至尊理財（10,000港元或以上起存）
BEA GOAL或其他個人綜合戶口（1,000港元或以上起存）
3個月
2.90%
2.90%
2.85%
2.85%
6個月
2.95%
2.95%
2.90%
2.90%
12個月
3.00%
3.00%
2.95%
2.95%
交通銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
交通銀行亦提供不同定存優惠，其中新資金港元定存利率可達3.1厘（11月25日公布之年利率）：
定存期
港元定存年利率
起存金額
1個月
2.50%
100萬港元
3個月
3.15%
100萬港元
定存期
港元定存年利率
起存金額
1個月
2.40%
100萬港元
3個月
3.05%
100萬港元
定存期
港元定存年利率
起存金額
1個月
2.20%
2萬港元
3個月
2.85%
2萬港元
6個月
3.15%
2萬港元
12個月
3.10%
2萬港元
定存期
港元定存年利率
起存金額
1個月
2.00%
2萬港元
3個月
2.65%
2萬港元
6個月
2.95%
2萬港元
12個月
2.90%
2萬港元
大眾銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
大眾銀行提供1天至12個月港元定期存款，按不同存款額、存款期提供不同年利率，最高可達3.35厘。
港元定期存款年利率：
存款期
港元 (< $100,000)
港元 (>= $100,000)
港元 (>= $500,000)
1天
0.50%
0.50%
0.50%
1星期
0.60%
0.60%
0.60%
2星期
0.80%
0.80%
0.80%
1個月
2.20%
2.25%
230%
2個月
2.70%
2.75%
2.80%
3個月
2.90%
2.95%
3.00%
6個月
3.00%
3.05%
3.10%
12個月
3.25%
3.30%
3.35%
招商永隆港元定期存款利率/存款期/最低金額
招商永隆提供1星期至24個月定期存款，按不同存款金額及存款期有不同利率：
定存期
HKD10,000-HKD499,999.99
HKD500,000或以上
1 星期
0.001%
0.001%
2 星期
0.001%
0.001%
1 個月
1.10%
1.15%
2 個月
1.14%
1.45%
3 個月
1.90%
1.95%
6 個月
1.95%
2.00%
9 個月
1.95%
2.00%
12 個月
1.95%
2.00%
24 個月
0.15%
0.15%
建設銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
建設銀行新資金定期存款推廣，客戶以合資格新資金開立定期存款，可享特惠年利率。
存款期
少於港元10萬
港元10萬至少於10萬
港元100萬或以上
1個月
2.25%
2.25%
2.35%
2個月
2.70%
2.70%
2.80%
3個月
3.05%
3.05%
3.15%
6個月
3.05%
3.05%
3.15%
12個月
3.05%
3.05%
3.15%
中信銀行(國際)港元定期存款利率/存款期/最低金額
指定客戶由即日起經「inMotion動感銀行」以新資金敍做港元定期存款，可享以下優惠：
存期
新資金金額
優惠年利率^
12個月
10,000港元或以上
3.40%#
#適用於CITICfirst / CITICdiamond現有及新客戶。
*定期存款適用的新資金是指最新存款結餘總額減去上月最後一個銀行營業日存款結餘總額之淨增長，扣減同一曆月內已使用新資金定期存款利率設立定期存款本金總額。
^為2026年11月18日公佈的優惠年利率，僅供參考。本行保留權利更改丶取消上述推廣，而毋須事前另行通知。利率乃是根據市場變化而不時調整。
創興銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
創興銀行提供1天至24個月定期存款，合資格的港幣定期存款由$5000起，按不同存款期及存款金額有不同利率：
港元定期存款優惠（起存金額為$5,000港元或以上）：
定存期
HKD5,000至HKD499,999
HKD500,000至HKD50,000,000
HKD50,000,001 或以上
7天
0.01%
0.01%
0.01%
14天
0.01%
0.01%
0.01%
1 個月
2.35%
2.45%
0.10%
2 個月
2.50%
2.60%
0.10%
3 個月
3.00%
3.10%
0.125%
6 個月
3.10%
3.10%
0.125%
9 個月
3.10%
3.10%
0.25%
12 個月
3.10%
3.10%
0.25%
24 個月
0.20%
0.25%
0.25%
多間虛擬銀行推出高息定存優惠
平安數字銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
平安數字銀行（新客戶優惠）高息定存利率：20%（1個月定存）
由2026年11月1日至2026年11月 30日，新客戶以親友推薦碼於平安數字銀行成功開戶後，開立 1 個月港元定期存款，首 HKD 80,000 可享 20%港元定期存款年利率。
存款額要求：銀行網頁以8萬港元為例
估計利息：每8萬港元，1個月可賺息約1,315元（僅供參考）。
開立方法或條件：獲朋友推薦成功開戶，優惠於開戶後3個工作天內在定期存款版面顯示；名額有限。
另外，平安數字銀行提供低門檻可開立的定期存款，隨時隨地開立1至24個月存款期定存，年利率可達3.33厘。
平安數字銀行港元定期存款年利率：
1個月
2.25%
3個月
3.20%
6個月
3.30%
12個月
3.40%
大象銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
「聖誕限定」25% 年利率高息定存
即日起至 2026 年 12 月 31 日，持有有效香港身份證的合資格客戶，憑指定邀請碼「RATE25」成功開立 EleBank 大象銀行賬戶，可獲25%年利率港元定存加息優惠。
EleBank大象銀行新客定存優惠：1,000元起存、上限5萬元，1個月定存年利率18.5厘，App開戶輸入ELECWB，15個曆日內完成開戶，加息券為牌價加18個百分點，發出後30日內使用；存5萬元1個月約賺760元，優惠期至2026年12月31日。
一般定存方面，虛擬銀行大象銀行港元定期存款起存金額1,000元，存款期由1星期至12個月不等，年利率高達3.55厘。
港元定期存款年利率：
1星期
0.01%
1個月
0.05%
2個月
2.05%
3個月
2.80%
4個月
2.90%
6個月
3.10%
9個月
3.10%
12個月
3.45%
18個月
3.50%
2年
3.55%
3年
3.55%
WeLab Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額
同樣是虛擬銀行的WeLab Bank港元定期存款，存款期選擇由3個月至24個月不等，年利率高達3厘。
港元定期存款年利率：
存款期
年利率
3個月
3.15%
6個月
3.25%
8個月
3.30%
12個月
3.30%
18個月
3.15%
24個月
3.15%
富融銀行Fusion Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額
新客定期存款優惠高達21厘
獲推薦新客獲一星期港元定期加息券，加20個百分點，連基礎利率1%合計21%；加息券發出後7個曆日內使用；優惠期至2026年12月31日。
新客戶以邀請碼Flash2026開戶，可享1個月港元定存年利率12%，每份5萬元、共1,000份，須存入新資金；每週一中午12時開搶。
一般港元定期存款年利率：
富融銀行定存可自由選擇1星期至12個月存款期。
存期
0-49,999
50,000-199,999
200,000-499,999
500,000+
1 週
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1 個月
1.60%
1.60%
1.60%
1.60%
3 個月
2.50%
2.50%
2.50%
2.70%
6 個月
2.60%
2.60%
2.60%
2.90%
12 個月
2.60%
2.60%
2.60%
2.90%
Mox Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額
以新資金在Mox Bank開立定期存款，可享特惠存款年利率高達3厘，起存金額低至1港元，可選擇存款期由3個月至24個月不等。
港元定期存款特惠年利率：
存款期
特惠定期存款年利率
3個月
2.8%
4個月
2.8%
6個月
2.8%
12個月
2.8%
24個月
2.8%
螞蟻銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額
螞蟻銀行提供1個月至12個月港元定期存款，並會按新資金、大額定存提供額外年利率。
螞蟻銀行港元定存年利率：
定存期
港幣定存年利率
新資金額外加息
大額存款額外加息
總年利率
1星期
0.50%
1.00%
0.00%
1.50%
1個月
0.50%
1.00%
0.00%
1.50%
3個月
1.75%
0.25%
0.00%
2.00%
6個月
2.50%
0.75%
0.00%
3.25%
9個月
2.50%
0.75%
0.00%
3.25%
12個月
2.60%
0.75%
0.00%
3.25%
18個月
2.75%
0.70%
0.00%
3.45%
24個月
2.75%
0.70%
0.00%
3.45%
Livi Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額
Livi Bank提供7天至12個月港元定期存款，起存金額低至500港元。
港元定期存款年利率：
ZA Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額
ZA Bank提供7天至12個月存款期定期存款，開立門檻低至1港元。