港元定期存款利率比較2026年11月│銀行最高20厘高息優惠/存款門檻

#適用於CITICfirst / CITICdiamond現有及新客戶。

*定期存款適用的新資金是指最新存款結餘總額減去上月最後一個銀行營業日存款結餘總額之淨增長，扣減同一曆月內已使用新資金定期存款利率設立定期存款本金總額。

^為2026年11月12日公佈的優惠年利率，僅供參考。本行保留權利更改丶取消上述推廣，而毋須事前另行通知。利率乃是根據市場變化而不時調整。