【2026定期存款 / 2026年11月高息定存 / 定期存款計算機 / 定期存款利率 / 優惠利率 / 2026年11月最新定存利率 / 更新至2026年11月23日】環球股市持續波動，不少人開始將眼光轉向穩定保值的定期存款，不過部份銀行開始調低港元定存利息，所以更要留意銀行不時推出的高息定存優惠，但優惠種類繁多，例如會按不同存款期、存款金額、客戶組別、是否以新資金開立等情況提供額外利息，到底怎樣選擇才最切合自己的理財需要呢？本文整合定期存款比較懶人包，例如解釋定期存款利率怎計算、定存新資金定義、短期定存和長期定存應怎選擇等，並且為拆解高息優惠迷思，例如以例子說明超短期高期定存實際可收利息、兌換貨幣超高息定存是否真有着數等，以及介紹如何用階梯式定存大法實現每月或每季都收息。

「01研數所」特別製作「港元定期存款利率比較工具2026」，幫你比較不同存款金額，在不同銀行可享的定存利率，更可估算3個月、6個月、12個月定存的可獲利息，助你一鍵找出最適合自己的定存方案！（定存利率數據最新更新至2026年11月23日）



港元定期存款計算器2026年11月：一鍵即計3/6/12個月利息

定存比較工具使用教學：



1. 輸入存款金額

2. 選擇是否新資金

3. 選擇存款期（3個月/6個月/12個月）

工具自動估算利息，並將銀行定存產品按利息高至低排列，兼附詳情及連結。

註：所有利率僅供參考，詳情請參閱銀行網頁。為方便比較，此工具所列出的年利率資料並不包括需要符合額外要求才可享有之年利率。年利率數據更新至2026年11月23日。

最新2026年11月新資金港元定存利率比較表（以10萬元定存為例）

（除特別注明外，下表均以10萬元新資金定期存款高息優惠為例。資料來源：銀行資料整理，利率或隨時改變，一切資訊以銀行公布為準，部份銀行無起存額資料。除註明外，資料截至11月6日。）

港元定期存款年利率比較2026年11月 銀行 3個月 6個月 12個月 中信銀行(國際) 3.40% 滙豐銀行 2.40% 2.20% 中銀香港 2.40% 2.40% 恒生銀行 2.40% 2.20% 渣打銀行 2.40% 2.40% 3.10%

數字銀行：最新2026年11月新資金港元定存利率比較表（以10萬元定存為例）

（除特別注明外，下表均以10萬元新資金定期存款高息優惠為例。資料來源：銀行資料整理，利率或隨時改變，一切資訊以銀行公布為準，部份銀行無起存額資料。除註明外，資料截至11月23日。）

A. 定期存款基本知識 開立定存前注意事項

1. 甚麼是定存期/存款期？

常見港元定存是1個月、3個月、6個月及12個月。部分銀行另設1星期、2個月、9個月，或2年、3年。

2. 定期存款利率怎計算？

港元定期多數是單息（Simple Interest），到期才派息；而年利率指定是一年期利率，實收利息按實際定存期計，常見公式是：

利息 = 本金 × 年利率 × 實際日數 ÷ 365

例子（以大約日數計算）：

3個月定期利息 = 本金 × 年利率 × 90 ÷ 365

6個月定期利息 = 本金 × 年利率 × 180 ÷ 365

視乎不同銀行做法，利息通常計至到期日前一日。若果是閏年，銀行或會改為按366日計算。

3. 定期存款入場門檻/起存金額是甚麼？

傳統銀行的標準港元定存，常見約由1萬元起。數字銀行的起存額可以低至1元起。不過要留意部份銀行只會對大額定期存款提供額外高息優惠，所以即使符合起存門檻，也不代表高息優惠。

4. 定存新資金怎定義？計算方法

部份銀行會對「合資格新資金」或「新資金結餘」提供額外定存優惠利息，一般來說，「新資金」是指「最新存款總結餘」與指定時間前（例如7天前、15天前或1個月前）之結餘對比所增加之金額，並且通常會減去指定期限內已使用優惠的定期存款本金金額，另有部份銀行只計算同一貨幣結餘。

新資金 = 今日的存款總結餘 − 指定基準日的存款總結餘 - 指定時期內已享用新資金優惠之定期存款本金總額（如有）

例子A：今日結餘200,000港元 - 15日前結餘50,000港元 ＝ 合資格新資金150,000港元

例子B：今日結餘200,000港元 - 15日前結餘50,000港元 - 指定時期已享用新資金優惠之定期存款本金50,000港元 ＝ 合資格新資金100,000港元

視乎不同銀行要求，總結餘可以包括活期儲蓄、支票、投資、定期，不單是活期儲存。

5. 存款保障計劃包括定期存款嗎？定期存款保障年期多長？

香港存款保障委員會「存款保障計劃」會向持有合資格存款的存戶自動發放最高80萬港元的補償。無論存款人於一間銀行擁有多少個存款戶口，他的所有存款戶口將會被合併計算補償金額，以每間銀行每位存款人最高80萬港元的保障額為限。

要留意的是，存款保障計劃對定期存款提供保障，不過只保障年期五年或以下的定期存款，年期超過五年的定期存款並不受存保計劃保障。

存款保障計劃「成員銀行名單」、「獲豁免銀行名單」

6. 未到期定期存款提前提錢會「罰息」

部份行會酌情允許存戶在到期前提取定期存款，不過相關定期存款不會有任何利息，亦可能另收手續費，一般最低為200港元。

7. 個人定期存款利息要交稅/課稅嗎？

一般情況下，個人於銀行開立定期存款所獲利息不需要課稅。

B. 定期存款比較要訣 拆解高息優惠迷思

迷思一：超高息短期定存優惠真的划算？

超高息短期定存優惠 vs 一般中長期定存哪個好？



銀行不時推出超高息短期定存優惠吸客，不過利息通常按年利率計，但實收利息仍要按實際日數計算；有時候一款超高息的短存期定存的實收利息，或許少於一般中長期定存的實收利息，以下同一筆10萬港元定存本金作比較：

短存期超高息：1星期、年利率6厘：

100,000 × 6% × 7 ÷ 365 = 115元

長存期一般高息：12個月、年利率3.4厘：

100,000 × 3.4% × 365 ÷ 365 = 3,400元

這個例子中，6厘約是3.4厘的1.8倍，實收利息卻是115元對3,400元。

若更看重資金靈活性，希望較早可以取回資金，可做較短存期，到期後再決定是否續存。上述超高息優惠多數不能重複開立，不能把以上例子中的6厘息理解成全年都按這個年利率收息。

迷思二：符合起存門檻就等於享有高息優惠？

起存額只是在開立定存的最低起存金額要求，其他高息優惠通常另設較高存款要求，例如10萬、50萬或100萬元，並且可能只限新客戶或新資金，又或者有兌換資金、出糧或使用投資服務等任務要求，因此最好先看清條款上的資格要求，再比較年利率。

迷思三：兌換貨幣超高息定存真有着數？

這類兌換貨幣定存或有「賺息蝕價」風險，包括設有極短的存款期所以實收利息有限、匯率買賣差價較高，以及匯率下跌風險，以下用例子拆解：

1. 超高年利率但存款期短：例如兌換等值10萬港元的外幣，開立7天10%年利率定存，實收利息估算只有約191.78港元（100,000 × 10% × 7 ÷ 365）。

2. 兌換貨幣隱藏成本：銀行賣出外幣和買回外幣，價格通常不同，即買賣差價（Spread）；一買一賣或可相差約0.5%至1%，以10萬港元為例，匯率差價成本可能高達約500至1,000港元，「蝕價」或多於此例子中的191.78港元利息。

3. 外幣（如澳元、紐元、日圓或英鎊）匯率每日波動，若外幣下跌，兌換回港元時的本金虧損或超過所賺的利息。

什麼情況下可考慮兌換貨幣定存優惠？



本身有實際外幣需求： 例如到外國留學、旅遊等外幣需求，開立高息定存可賺取額外利息收入；

打算中長線持有該外幣： 即使匯率下跌，也不急於換回港元，可繼續持有等待匯率回升。

C. 短期定存 vs 長期定存怎選擇

選擇短期還是長期定存，取決於資金流動性需求、利率走勢等；一般而言

短期定存（例如 1 至 6 個月）



• 適用情況：短期內有可能動用資金、需要保留緊急預備金，或預期利率未來可能回升

• 優點：資金鎖定時間短。

• 缺點：到期後需重新尋找優惠，若遇減息週期，續存利率可能下跌。

長期定存（例如 12 個月或以上）



• 適用情況：1年或更長時間內確定不需動用的閒置資金，或預期未來利率走低，提前鎖定現有年利率。

• 優點：在減息環境下可鎖定較高年利率。

• 缺點：資金被「鎖起」；升息環境下或錯失較高利率。

D. 定期存款開立策略：階梯式定存

第一步：先將即將要用的錢留在儲蓄戶口，例如未來數月的保費、稅款、租金，餘下的資金才用於開立定期存款或作其他投資

第二步：用階梯式定存法確保每月或每季有息收，以每季為例，假設有40萬港元資金，可分成四份，每份10萬，分別做3個月、6個月、9個月（僅部份銀行提供）、12個月。定存到期後，可提取利息或連同利息改做12個月。大約一年後，約每季有一筆到期。

例子（每季）：

第3個月：第一筆到期，改做新一筆12個月，約在第15個月再到期

第6個月：第二筆到期，改做新一筆12個月，約在第18個月再到期

第9個月：第三筆到期，改做新一筆12個月，約在第21個月再到期

第12個月：第四筆到期，改做新一筆12個月，約在第24個月再到期

以上僅為例子，定存到期時可按當時利率走勢，例如3、6個月定存有更高年利率時，可選擇開立中短期定存，以賺取更高利息。若想每月都有定期存款收息，則可以將資金分為12份，分別做1個月、2個月、3個月、4個月⋯⋯12個月定期存款，若個別存款期沒有優惠，或銀行沒有提供個別存款期的定存，可改以開立3個月、6個月、12個月定期存款，務求每個月都有定存到期可供收息。