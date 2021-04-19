2.46億獎勵公務員旅遊　2人獲5.5萬元　睇呢串數字預計歎豪華遊？

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-04-19 08:30

先看香港失業率趨勢▼▼▼

【長期優良服務公費旅行獎勵計劃／公務員公帑旅行／財政預算案2021】新冠肺炎疫情仍然持續，失業率上升，惟2021年《財政預算案》預留了2.46億元，獎勵逾4500名公務員旅行，是2020/21年相關修訂預算的7倍以上；而獲獎勵公務員可以與一名親友同行，2人最多獲5.5萬元資助，可於疫情緩和後出發，獎金報銷限期延至明年3月底。

究竟2人5.5萬元旅行津貼是什麼概念？若以Mastercard的《2017年上半年消費者購買傾向調查報告》中港人人均旅行消費計算，5.5萬元足夠2名港人去2次旅行有多，更可以豪遊日本、韓國、甚至美國、英國、瑞士及澳洲等歐美國家；以日本5天團計算，相關津貼足夠2人去完再去去足3次有多。

長期優良服務公費旅行獎勵計劃(下稱「此計劃」)旨在表揚長期服務而表現優良的現職公務員。所有本地非首長級人員，如已連續服務滿20年或以上，工作表現持續優良，而又從未獲得任何政府旅行獎勵，均符合資格獲得考慮。獎勵以一次性旅行津貼及實報實銷形式發放。

至於為何2021/22年度的預算會較2020/21度多逾628%，公務員事務局回覆立法會議員提問時解釋，2020/21年度因新冠肺炎疫情導致獲獎人員使用獎勵外遊的比率特別低，以及因上述情況在2021/22年度需要額外撥款，以應付由上一年度轉入的需求。