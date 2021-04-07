福布斯全球富豪榜｜香港兩名最年輕富豪29歲　一人白手興家致富

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美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）周二（6日）公布2021年全球富豪榜，亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）連續第四年榮登榜首，身家高達1770億美元（約1.4萬億港元）。香港方面，長和系創辦人李嘉誠以337億美元（2621億港元）身家排全球第43位成香港首富，最年輕的兩名香港上榜富豪年僅29歲。

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福布斯富豪榜上最年輕的香港富豪有兩人，他們均是29歲。一人是帝國集團已故創辦人郭炳湘兒子郭基浩，身家24億美元（約490億港元）；另一人是擁有87億美元身家（677億港元）的Sam Bankman-Fried。

Sam Bankman-Fried生於美國三藩市，大學畢業於麻省理工學院物理系，曾在華爾街Jane Street Capital任職國際ETF交易員，其後創辦量化交易公司Alameda Research。2018年底移居香港並於2019年開設加密衍生品交易所FTX，他靠投資加密貨幣首次躋身福布斯富豪榜，成為香港最年輕富豪之一。

Sam Bankman-Fried FTX數字資產衍生品交易所CEO（ Alameda Research網頁圖片）

綜觀福布斯富豪榜，不少人與Sam Bankman-Fried同樣為白手興家成為富豪，2001年有近半上榜富豪為白手興家，隨後比例有上升趨勢，今年有七成上榜富豪為白手興家。

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