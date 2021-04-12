安心出行｜林鄭稱港人擁手機率極高　統計處揭咁多人無智能手機

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-04-12 19:13

先看安心出行App下載量變化▼▼▼

【強制安心出行／疫苗氣泡】本港新冠肺炎疫情近日稍稍回落，政府今日（4月12日）宣布可分階段放寬食肆營業及晚市堂食時間，選擇延長晚巿的食肆，員工及食客需接種新冠肺炎疫苗，而客人必須使用「安心出行」，不再接受「寫紙仔」。

「疫苗氣泡」擬放寛食肆措施

使用安心出行App必須擁有智能手機，政府要求延長堂食的食肆強制顧客掃二維碼的做法引起熱論。特首林鄭月娥則稱「香港手機擁有率好高架嘛，大部份人都有手機，安心出行下載率而家又好高，390萬喇，如果都係唔肯用一個咁方便（安心出行App）嘅呢，都好難理解」。

可是，究竟沒有智能手機的港人是否真的只佔極少數？香港手機擁有率又是否真的好高？

《香港01》翻查統計處數據，發現原來仍有數以十萬計市民沒有智能手機，當中大部份都是這類人士▼▼▼

綜合以上圖表，65歲或以上長者有近35%沒有智能手機，若強制使用安心出行App，這批人或首當其衝。

不過林鄭月娥強調，今日（4月12日）提出的措施不會即時生效，具體分階段措施如下：

1）如果食肆所有員工都已接種疫苗第一劑，所有客人都使用「安心出行」，不再接受寫紙仔，可容許食肆由每枱4人放寬至6人，堂食時間由晚上10時到午夜12，但維持食客50%及宴會20人。

2）所有員工都已完成兩劑疫苗並相隔14天，產生抗體，而消費的客人已打第一針以及使用安心出行App，可安排清潔區（clean zone）；打針員工及客人，每台可再增加至8人，宴會上限可達100人，特定範圍內堂食時間可至凌晨2時。

3）當所有人都接種疫苗，包括員工完成接種，客人亦一樣，可再增加人數，包括一圍12人。

如食肆維持堂食至晚上10時，防疫措施則維持現狀，即員工每14天就需要檢測1次，每枱上限4人，食客可選擇使用「安心出行」或用紙手寫資料申報；如餐廳只經營堂食至傍晚6時，及每枱最多2人，則食客毋須強制留下個人資料。