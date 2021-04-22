iPhone 12紫色、AirTag、iPad Pro邊度買最平？內地貴絕中港台！

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-04-22 12:30

先看iPhone 12紫色、iPad Pro及AirTag售價價錢及發售日▼▼▼

【Apple發布會2021／iPad Pro／AirTag／iPhone 12 purple紫色／價錢價格／iPhone 11減價】Apple蘋果凌晨（4月21日）舉行發布會，除了有24吋iMac，亦推出新iPad Pro、AirTag、以及紫色版本的iPhone 12和iPhone 12 Mini。

其中AirTag及紫色iPhone 12和iPhone 12 Mini，將於周五（4月23日）晚上8時起接受預訂，4月30日起發售；iPad Pro 11吋及12.9吋版本則於4月30日起接受訂購，5月中後發售。

Apple產品在中國內地、香港，台灣、日本、美國、英國、澳洲、新加坡、韓國、加拿大、法國等地區都有發行，以iPhone 12紫色版本來計算，究竟哪裏購買最抵最便宜呢？

iPhone 12 mini及iPhone 12最平國家或地區頭5位▼▼▼

至於AirTag、iPad Pro，原來兩岸三地中以香港價格最低，而整體上以中國內地售價最貴。

即睇兩岸三地AirTag、iPad Pro售價▼▼▼

以上數據只供參考。