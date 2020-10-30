歷代邊款iPhone最乸脷？最新唔係最甘　即睇「iPhone肉赤指數」！

【iPhone 12／人工薪酬／定價】「換機定唔換機？」相信是iPhone 12推出後許多人在考慮的事，始終各款iPhone 12售價介乎5,999至11,899元，對不少人而言相當「肉赤」。 究竟買iPhone對香港人而言有幾肉赤？《香港01》製作「iPhone肉赤指數」，發現64G iPhone 12及iPhone 12 mini雖然分別賣6,799和5,999元，但與以往各款iPhone相比肉赤指數其實偏低。至於最令港人肉赤的，則要數2018年10月發售，每部賣12,499元的512G iPhone XS Max。

「iPhone肉赤指數」參考以往各款iPhone發布時的官方售價，以及當時港人入息中位數，假設每月上班22日，每日工作8小時，計算出港人當時需要上班多少小時，才能買到該款iPhone，但不包括iPhone SE系列。

以新機中最便宜的64G iPhone 12 mini為例，2020年本港入息中位數為19,000元，以每月上班22日，每日工作8小時計，時薪約為108元，意味港人需上班55.6小時才夠買這款iPhone，相當於現時入息中位數31.6%。

眾多iPhone中最令港人「肉赤」的，則是2018年10月發售，每部賣12,499元的512G iPhone XS Max，當時港人需要工作超過122小時，才夠買這部iPhone，相當於當年的入息中位數近七成！

不過，與其他大城市相比，香港iPhone 12售價相對便宜，在11個大城市中，香港64 GB iPhone 12售價僅比美國紐約貴。

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