ERROR自肥企画｜爆笑綜藝連登人氣急升　呢位幕後成熱討對象！

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-05-11 17:30

ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》自月初播出以來網上討論度十足，ERROR於節目中玩得夠放，懲罰及植入式廣告手法十分新穎，令觀眾大呼過癮。

先睇連登討論區網民討論《ERROR自肥企画》字眼▼▼▼

「01研數所」整合連登討論區有關《ERROR自肥企画》由4月26日下午1時許至5月10日早上10時許24則帖文、約2.2萬個留言，發現在ERROR 4名成員中，以阿Dee（何啟華）討論度最高，提及「Dee」及「Dee哥」字眼多達1502個；其次為193（郭嘉駿），提及「193」及「33」字眼多達1412個。

該節目亦帶挈「格仔導演」Mike（劉諾衡）人氣急升，「Mike」一字被網民提及1280次。Mike為ViuTV綜藝節目導演，他於《花姐ERROR遊》中曾出鏡並將自己容貌打格仔而令觀眾印象深刻，而他獻唱《ERROR自肥企画》主題曲，歌詞啜核搞笑兼「唔啱音」，令網民笑問是「邊間教會」。

另外，網民亦討論到不少節目內容，包括ViuTV吉祥物生啤爆炸、用作懲罰名為「死亡行星」的圓球，以及保錡（吳保錡）被「反省中」格仔遮樣等，不少網民亦評論節目內容「Crazy（瘋狂）」、「得意」、「尷尬」等。

根據Google Trends過去7天搜尋熱度數據，上周一至五（3至7日）晚上11時節目播出時，「ERROR自肥」的搜尋熱度立即飆升。ERROR近來人氣上升，令網民回帶觀看2019年已播出的《花姐ERROR遊》，該節目的搜尋熱度亦上升。

計算參與拍攝《ERROR自肥企画》的幕前及幕後人員Instagram人氣度，以193（郭嘉駿）最受歡迎，追蹤者逾26萬，幕後人員則以「MIRROR」及「ERROR」的經理人花姐（黃慧君）追蹤者最多，逾9萬人。