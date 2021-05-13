加密貨幣｜種類、價格層出不窮　連MIRROR、姜濤都有專屬貨幣？

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-05-13 16:30

最近加密貨幣市場出現各款以動物命名的加密貨幣，除較為人所熟悉的狗狗幣外，還有柴犬幣、猩猩幣；連本港人氣男子組合MIRROR及其成員姜濤也有專屬加密貨幣！

先睇狗狗幣價走勢▼▼▼

現時投資市場焦點之一是加密貨幣，除較為人所認識的比特幣、以太幣外，狗狗幣亦因Tesla創辦人Elon Musk「加持」，包括接受狗狗幣作支付太空任務費用而廣為人知，而近日他形容狗狗幣是騙局而令價格下跌。不過，過去一個月狗狗幣價格已上升4.5倍。

事實上，除狗狗幣外，現時加密貨幣市場有各款以動物命名的加密貨幣，例如新設立的秋田犬幣和柴犬幣，以至猩猩幣、熊貓幣等。必需留意的是，各款加密貨幣成交量差距可以十分大，而價格亦容易大上大落。

另外根據加密貨幣網站BscScan，最近有人分別以人氣男子組合MIRROR名字（貨幣名稱MirrorHK，以「MIRROR」作單位），以及其成員姜濤（貨幣名稱Keung To，以「KEUNGB」作單位）設立加密貨幣。

「MIRROR幣」總數為100億個、「姜B幣」則為1萬個，不過兩者現時只有數次轉手且不涉實際金錢，未有實質價值可言，不能如比特幣、以太幣等主流加密價幣作交易、購物用。