網民轉戰加密貨幣Dogecoin漲逾八倍　即睇Bitcoin以太幣走勢

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-01-29 17:35

由於各大券商禁止散戶買入GME，憤怒的網民隨即轉戰加密貨幣，再加上特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）出Tweet推波助瀾，Dogecoin價格在24小時內升超過500%。

Dogecoin是根據流行「Doge」迷因（meme）製作的，作為一個笑話推出市場，起始價格僅0.000232美元，1月29日下午四時價格已升至0.05美元，成為十大加密貨幣之一。

另外，加密貨幣比特幣（Bitcoin）過去一個月由1.8萬美元起急升屢創新高，成為市場焦點，更於1月初突破4萬美元大關創歷史新高，隨即兩日內迅速暴跌近5,000美元。儘管價格波動極大如坐過山車般，仍無阻市場大力唱好，吸引大批散戶入市。

請注意，投資涉及風險、加密貨幣價格可升可跌，投資者必需衡量自身風險承受能力

受比特幣熱潮帶動，許多加密貨幣價格也大升，以太幣（Ethereum）一度升至歷史新高，市值更超越大部分恆生指數成份股。雖然加密貨幣價格波動頻繁，但仍有許多投資者入市。

由於許多加密貨幣價格很大程度上建基於市場需求，投資風險相當高。加上不少貨幣仍然在試驗階段，例如近年流行的「去中心化金融」(DeFi)類別的貨幣，投資者必須自行小心搜集資料，認清每種幣背後的原理及其用途，切忌貿然購買不明加密貨幣。

由於許多加密貨幣價格很大程度上建基於市場需求，投資風險相當高。投資者作投資決定前必須小心衡量個人承受風險能力和箇中風險，切忌貿然購買不明加密貨幣。