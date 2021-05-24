ERROR自肥企画｜邊集最多人討論？　除咗主題曲呢條片最多人睇！

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-05-24 17:47

ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》上周五（21日）迎來大結局，節目自播出以來引起追看潮，不少觀眾被幕後團隊「無制限OT編集団」及ERROR 4名成員193（郭嘉駿）、梁業（肥仔）、阿Dee（何啟華）、保錡（吳保錡）的熱血及堅持所感動，連登討論區網民熱烈討論節目，留言超過7萬條！

先睇連登討論區網民討論《ERROR自肥企画》字眼文字雲▼▼▼

「01研數所」整合連登討論區有關《ERROR自肥企画》逾7萬個留言，其中提及ERROR成員阿Dee（何啟華）次數最多，「Dee」、「Dee哥」、「何啟華」及「支持何啟華一哥」出現次數最多，達4802個。

另外，網民提及人稱「格仔導演」的Mike導（劉諾衡）次數多達4272次，網民同時提及「EVA」（577次）、「死亡行星」（400次）、「error流忍者」（289次）等節目內容。

各集討論字眼文字雲▼▼▼

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按每集留言數及留言用戶數計算，第10集《重量級自肥2》最多人留言，數量多達4867次，不少網民討論片尾節目製作組與女藝人陳欣妍（Shirley）往赤鱲角海岸對開尋找中華白海豚蹤跡。不過留言用戶數則為最後一集《電視？為什麼？》佔最多，達965個。

「格仔導演」Mike早前表示若在《ERROR自肥企画》播出最後一集時，主題曲YouTube觀看次數達150萬次，他將為觀眾送上驚喜，最終目標於上周三（19日）凌晨達成，截至今午3時半，觀看次數更已逾175萬。

《ERROR自肥企画》播出以來主持、幕後團隊及客串嘉賓均人氣急升，其中以193（郭嘉駿）追蹤人數增加最多，3周增加10.8萬追蹤者。