麥當勞BTS套餐印尼開賣外賣員迫爆　揭露韓流進軍東南亞威力驚人

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-06-22 12:53

麥當勞與韓國天團防彈少年團（BTS）聯名推出的「The BTS Meal」自5月26日起陸續於全球多個國家或地區開賣，6月9日於印尼上市當天，旋即吸引ARMY（BTS粉絲）搶購，大批外賣員擠爆麥當勞取餐，至少20間分店被迫暫停營業，成為國際新聞。 不少人也許會對事件感到意外，但原來韓流和BTS在印尼威力驚人，以下透過數據拆解韓流影響力有幾勁！

韓國網站K-Pop Radar於2018年7月1日至2019年6月30日期間統計76隊韓團及歌手YouTube影片點擊次數來源國家，韓國排第1位，佔10.1%；印尼以9.9%排第二，只比韓國少0.2個百分點。泰國、越南、菲律賓及馬來西亞4個東南亞國家亦為頭10位之中。

韓國國際文化交流振興院（KOFICE）於2019年10月4至20日曾於網上訪問全球17個國家或地區5665名15至59歲有留意K-Pop的人，結果顯示印尼人最常聽K-Pop，平均每月花23.9小時，相當於平均每日聽超過45分鐘，反映印尼人對K-Pop十分著迷。

此外，Twitter與音樂公司Space Oddity的統計數據顯示，2019年7月1日至2020年6月30日期間，在Twitter上提及K-Pop用戶數量最多的國家為美國，印尼、菲律賓、泰國及馬來西亞均打入頭10位。

在Twitter帖文發送量方面，發送量最多的國家或地區為泰國，印尼排第3位。

計算韓團人氣，在印尼，BTS為在Twitter被提及次數最多的韓團，其次為男團EXO，第3位為BTS的師弟團TXT（全稱：TOMORROW X TOGETHER）。

到底印尼人有幾鐘意BTS？YouTube過去一年數據顯示，印尼人於YouTube觀看BTS相關影片達9.22億次，僅次於日本。在播放次數最多的城市中，印尼佔4個席位，其中首都雅加達排第2位，播放次數多達1.94億。

近年韓團成員愈來愈國際化，多間娛樂公司推出新組合時會加入中國內地、香港、日本及泰國等地成員，以助打入其他國家市場，以下6人均為在韓出道的泰國人，進一步推動東南亞國家K-Pop熱潮。