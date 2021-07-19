聲夢傳奇｜盤點總決賽5強網上人氣　呢3位係網民心目中三甲？

TVB無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》五強誕生，大熱的姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）成功入選，文凱婷（Aeren）對戰炎明熹以0比25慘敗被淘汰，5強將於今晚（19日）8時半的總決賽競逐冠軍。

《聲夢傳奇》現時正進行「觀眾熱選大獎」網上投票，究竟網民最關注邊位參賽者？以下將一一盤點5強的Google Trends搜尋熱度、Instagram追蹤人數及YouTube影片觀看次數！



先看《聲夢傳奇》總決賽5強參賽者資料，最細只有14歲▼▼▼

第1回合：Google Trends

在過去約一個月，主要是姚焯菲和炎明熹的搜尋熱度較高，但近日兩人的搜尋熱度被鍾柔美（Yumi）超越！有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美日前憑跳唱郭富城的《狂野之城》大獲好評、人氣飆升，YouTube影片短短3日破75萬點擊率。

第2回合：IG

《聲夢傳奇》今年1月3日進行第一次召集，首次播出各參賽者演唱片段，當時各人的Instagram只有數千人追蹤，隨著播出多場比賽，最後5強IG追蹤人數已破萬！其中，姚焯菲的追蹤人數於6月中急升，不少網民被她翻唱林姍姍《戀愛預告》的表演吸引，更封她為「國民初戀」。

第3回合：YouTube

在YouTube方面，姚焯菲翻唱的《戀愛預告》最受歡迎，觀看次數多達349萬，比炎明熹翻唱《沒有你還是愛你》影片多150萬次。

第4回合：觀眾熱選大獎