天水圍驚現UFO？天文台數據揭香港目擊UFO原來多到咁！呢個區最多

UFO（Unidentified Flying Object，不明飛行物體）十分神秘，有傳媒報道，天水圍天盛苑附近上空周一（12月6日）晚上出現不明發光體，疑似UFO，引起網絡熱論，有網民笑言「一到聖誕就日日」、「有聖誕老人site visit」，亦有網民估計是發光的無人機，並非UFO。

不過《香港01》翻查資料，原來過往亦不時有巿民報稱於香港目擊到UFO，根據天文台資料顯示，本港過去十年共接到逾200宗目擊UFO事件報告，當中有地區更每年都有人報告。



即睇你嗰區目擊到UFO次數有幾多▼▼▼

根據天文台資料，2010年一年便錄得53宗在香港目擊UFO個案，之後每年平均有十多至20多宗目擊UFO個案，2019年則減至12宗報告。

以地區劃分，18區均有巿民報稱曾目擊UFO，其中最多是西貢及元朗區，10年間同樣累計17宗目擊個案，而元朗區更每年均會錄得最少一宗個案；最少是黃大仙區，累計僅得4宗。

以時段劃分，可謂「愈夜機會愈大」，事關與日間時段比較，晚間報稱目擊到UFO的宗數明顯較多，當中「晚上6時至7時59分」是報稱目擊UFO最多的時段，其次是「晚上10時至11時59分」。

雖然過去不少市民報稱目擊到UFO，但其實部份個案已被天文台證實並非UFO，例如以下2張圖見到的神秘光點，大家估到是什麼嗎？▼▼▼

除了香港之外，UFO的事件及來源在世界各地向來備受爭議，《紐約時報》2017年曾披露的三段屬美國軍方機密影片，去年美國軍方證實，影片屬於真實，但強調片段中為「無法解釋的空中現象」。

【相關圖輯】UFO盤旋入海片段曝光 前美軍稱每日遇見 外星人科技或領先千年（點擊放大瀏覽）▼▼▼