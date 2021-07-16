消費券│各地經驗預示效益差！香港有幾多錢真正流入零售界？

【5000元消費券／政府電子消費券／優惠著數／登記申請資格】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，現已接受登記，最早於8月1日發放。

當局希望透過消費券刺激經濟、紓解民困，但參考外地經驗效益甚微，例如台灣發現提振效果遜預期，日本有七成使用金額被儲起。有本地學者指出，本港消費券360億元消費券規模有限，加上分散在不同行業，料提振經濟效果不大。



疫情下不少地方都推出消費券刺激經濟，方式包括發放消費額、折扣額、現金。其中美國去年及今年都有發放現金，由於用途沒有限制，有人戲言當中不少錢流入股市。

日本派消費券 實際使用僅三成 其餘被儲起

多地都派消費券，究竟經濟效益如何？不少研究都指出，消費券效果有限，例如台灣2009年亦曾耗資逾800億新台幣（港幣約240億元）派發消費券，惟當地學者估算最終僅帶動當地經濟增長僅約0.28至0.43個百分點，比原先估算的0.66個百分點為低。

日本1999年亦曾發放類似消費券的「地域振興券」，實際消費僅佔總金額的32%，相當於當年日本GDP的0.1%；其餘約七成金額多用於日常支出，原本的現金則被儲起。

香港情況又如何？

財政司司長陳茂波估計電子消費券效益約GDP的0.7%。中文大學商學院高級講師李兆波接受「01研數所」訪問時估計「不會高於0.7（個百分點）。」

至於消費券能多大程度刺激消費，他表示視乎市民會否額外消費。他解釋，消費券使用期限約6-7個月（八達通除外），相當於平均每個月約900元，一般搭車、食早餐都已用盡，市民只是用消費券抵銷日常開支，未必額外消費。

能否幫到零售等行業？

各行業又能多大程度受惠？李兆波以本港5月近296億元的零售業總銷貨額作比較，指出總額達360億元消費券規模有限。他以消費券全期約半年推算，平均每月只有60億元流入市面，而且分散至零售、飲食、交通等各行業，料提振經濟的效果不大。