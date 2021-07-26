東京奧運｜邊位港隊代表最受網民關注？　戰績以外熱搜呢啲嘢！

東京奧運進入第四日，多名港隊代表已先後出賽，男子花劍代表張家朗今午（26日）擊敗俄羅斯奧委會劍手保路達捷夫（Kirill BORODACHEV），殺入4強，創下港隊男子劍擊隊史上最佳的成績，將於今日香港時間傍晚6時20分對戰捷克劍手CHOUPENITCH Alexander，力爭獎牌。

而「羽毛球一哥」伍家朗上周六（24日）身穿全黑球衣出戰男單分組賽，遭民建聯成員穆家駿抨擊球衣沒附任何區旗標誌，引發爭議。近日多名港隊代表均登上Google熱搜，大家是否知道邊位運動員最受關注？



比較劍擊女子代表「重劍一姐」江旻憓、伍家朗、「跳馬王子」石偉雄及泳隊「四朝元老」歐鎧淳的Google Trends搜尋熱度，江旻憓的搜尋熱度最高。

江旻憓上周六出戰重劍個人賽，先後擊敗秘魯及波蘭對手晉級8強，惟其後不敵俄羅斯奧委會19歲小將梅塔莎伊娃（Aizanat MURTAZAEVA），8強止步，但仍刷新港隊在奧運劍擊個人賽的最佳成績，成為網民焦點。伍家朗早前穿上沒有區旗或區徽的黑衣上陣引發爭議，亦令他搜尋度上升。

在「江旻憓」的相關搜尋中，不少人熱搜「男朋友」、「身高」、「世界排名」、「父母」及其8強對手「梅塔莎伊娃」。

在「伍家朗」的相關搜尋中，不少人熱搜其球衣爭議，「伍家朗衣服」、「穆家駿」、伍家朗所穿球衣的牌子「Lululemon」。另外，亦有不少人搜尋已退役的中國羽毛球名將「超級丹」林丹，伍家朗曾於2015年香港公開羽毛球錦標賽以2比0擊敗林丹，成為「林丹殺手」而聲名大噪。