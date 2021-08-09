奧運獎牌榜｜香港人口奪牌比例贏美國　聖馬力諾5運動員3個有牌

先看今屆奧運獎牌榜▼▼▼

東京奧運昨日（8日）閉幕，今屆奧運獎牌榜首兩位分別是美國及中國。獎牌榜向來以各國奧委會獲得金牌、總獎牌數等排行，美國、中國、俄羅斯等國人口較多，自然能產出較多運動員。假若按人口和獎牌數目計算比例，到底哪地的人口獎牌比例最高呢？



歐洲聖馬力諾及中美洲百慕達今屆均是首次取得奧運奬牌，兩國人口同樣較少，分別只有3萬及6萬，其中聖馬力諾面積只有61平方公里，較沙田還小。因地樂隊Dear Jane有一首名曲《聖馬力諾之心》，故港人對該國家亦有熟悉感覺。

不過聖馬力諾今屆派5名選手參賽贏得3面獎牌，差不多平均每1萬人就有1面獎牌，不計獎牌性質，是人口與獎牌比例最高的國家！若果單計金牌，則是百慕達勝出，因杜菲（Flora Duffy）在三項鐵人賽事贏得唯一的金牌，令該國每6萬人就有1面金牌；另外短跑聞名的牙買加，每75萬人就有1萬金牌。

如果以同樣方法計算，金牌和獎牌總數最多的美國，平均295萬人才有一面獎牌，大幅落後於香港的127萬人就有1面獎牌，而香港獎牌人口比排全球第30位！至於中國則是平均每1,641萬人有一面奧運獎牌。

不過人口多不等於體育勁，以人口大國印度為例，今屆只獲得7面獎牌，平均13.9億人才有一面獎牌！