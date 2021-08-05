東京奧運｜港乒乓球女團奪銅牌　杜凱琹、李皓晴、蘇慧音有幾高？

港隊於東京奧運再有獎牌進帳，乒乓球女子隊今日（5日）擊敗德國奪得銅牌，創下港乒女團於奧運史上最佳成績，目前港隊於東奧共取得1金、2銀及1銅。出戰女子空手道個人形的劉慕裳亦晉身銅牌戰，將於今日香港時間傍晚6時半爭銅牌。而「牛下女車神」李慧詩於女子凱林賽得第8名，明日（6日）將轉戰女子爭先賽，力爭獎牌。

早前奪得2面自由泳銀牌的「女飛魚」何詩蓓身高高達178厘米，到底3名港乒女團成員杜凱琹、李皓晴、蘇慧音，以及劉慕裳、李慧詩又有幾高？



先重溫女子乒乓球團體賽銅牌戰戰況▼▼▼

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比較香港和其他國家或地區女性平均身高▼▼▼

根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2021年男女平均身高數據，香港女性平均身高158.7厘米，於調查的119個國家或地區中排第69名；男性平均身高則為171.7厘米，於調查的83個國家或地區中排第47名。

比較6名女運動員身高，何詩蓓最高，比香港女性平均身高高出19.3厘米，更高過男性平均身高6.3厘米。而杜凱琹及蘇慧音分別為166及165厘米，身高不及「長腳蟹」呂慧儀及「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）。劉慕裳身形最嬌小，身高只有152厘米，比香港女性平均身高矮6.7厘米。

李慧詩及劉慕裳出戰東京奧運情況▼▼▼

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大家又是否知道郭富城、鄧紫棋等藝人身高是多少？不妨先睇相對比藝人身高，再玩個小遊戲估下啦！

郭富城▼▼▼

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李佳芯▼▼▼

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陳奕迅▼▼▼

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戴祖儀▼▼▼

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周柏豪▼▼▼

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G.E.M.鄧紫棋▼▼▼

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姜濤▼▼▼

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鄺潔楹▼▼▼

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陳柏宇▼▼▼

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簡淑兒▼▼▼

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答啱0至4條，今日開始可以留意多啲本地明星啊！



答啱5至8條，好勁！睇嚟你都好留意香港明星～



答啱9至10條，果然對明星瞭如指掌，神人！

