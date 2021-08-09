盤點十八區康文署訓練班名額　即睇邊區最少位、邊種運動最難報

奧運掀起運動熱潮，但要延續這團火，很視乎接觸運動的機會是否足夠。8月全港社區康體活動一期名額合計僅2.3萬個，相當於每1,000人中只有約3個名額。



康文署舉辦的康體班收費較一般私人課堂低廉，翻查康文署8月康體活動資料，參加名額約有2.3萬個。十八區中沙田有逾1,700個名額最多，而最少名額的大埔8月只有僅500多個，相信與部分體育館用作疫苗接種中心，令部份康體活動停辦有關。

按本港約748萬的人口計，2.3萬個名額相當於每1,000人口只有約3個名額。若以18區人口和康體班名額計算，灣仔、離島區每千人口中的名額較多，每千人有約3個，而觀塘及大埔區每千人只有約1個活動名額。

比較不同運動，遊泳班名額雖然最多，8月全港共有近4,000個，但其實每1萬人中只有5個名額；健體舞和器械健體訓練班分別都有逾2,000個名額，相當於每1萬人中有3個名額。

究竟名額是否足夠，還可參照活動的受歡迎程度。現時只有少部分區議會有公布康體活動的申請數字。其中，南區疫情前舉辦的康體活動（2019年5-6月，僅部分活動有公布數字 ），普遍都「超額認購」，例如室內草地滾球、瑜伽、羽毛球等的申請均「超額」兩倍以上。當中羽毛球名額只有360個，但有超過1,000人申請，中籤率只有約三成，另外成人乒乓球、網球訓練班等都超額一倍以上。

除了體育訓練班，康文署的社區園圃計劃「超額認購」情況亦非誇張，超過23倍，即只有少於4%機會中籤。