移民潮｜英國樓價平定貴？即睇當地各熱門地區城市樓價升幅

【移民英國】隨着英國政府於今年初放寬持有BNO港人移居英國的限制，加上推出不同政策利好樓市，令不少人關注英國樓市。到底現時英國樓價走勢如何？邊區樓價升幅最勁？



先睇近5年英國全國平均樓價▼▼▼

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據英國國家統計署統計，2017年至2021年英國平均樓價持續上升，2021年平均樓價高達255,913英鎊（約274萬港元），5年間升幅約19%。

綜觀英國各區，首都倫敦地區平均樓價最貴達49.54萬英鎊，折合港幣約530萬元；比第二名東南英格蘭的平均樓價貴13.2萬英鎊（36.3%），相當於140萬港元。

另外，現時不少熱門城市的樓價也比去年上升。其中英國第四大城市利物浦，平均樓價年升幅8.9%，為樓價增長率最高的城市。另外北愛爾蘭的貝爾法斯特，以及英格蘭曼徹斯特及伯明翰，樓價升幅分別為7.7%、7.4%及5.7%。

另外，受新冠疫情影響，2020年住宅交易量創5年來最低，只有約1百萬次，比2015年少186,900次。

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