網上輿情｜東京奧運港人反應如何？關注運動員表現還是場外風波？

東京奧運港隊史無前例奪得1金2銀3銅破紀錄佳績，政府亦為一眾運動員舉辦祝捷會慶祝。今次奧運港隊運動員表現出色，加上政府購買轉播權讓多間電視台全程直播，令全城關注港隊奧運表現。到底奧運期間網上反應如何？誰是奧運期最具影響力的發言人？



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是次分析東京奧運（7月23日至8 月8日）期間Facebook、Instagram和論壇與奧運相關的發文和留言，合共涉及2.9萬個主帖和85萬個回帖。

分析數據顯示，大部份網民對奧運持正面態度，當中又以張家朗劍擊奪金牌和何詩蓓兩奪游泳銀牌時最多正面留言和回應。至於負面反應，主要受伍家朗參賽球衣沒有區旗事件影響所致，事件過後網民負面情緒大為緩和。

受事件影響，伍家朗事件中的主角穆家駿成為奧運期間Facebook焦點人物，而另一名曾評論事件的民建聯立法會議員何俊賢亦排焦點人物榜第四，估計與大量網民到二人專頁留言表達不滿有關。至於運動員則只有金牌得主張家朗，以及體操選手石偉雄上榜。

而伍家朗球衣事件亦成為奧運期間最多網民關注的「場外事件」，特別是在Facebook，關注度遠超體院主席林大輝「包你做業主論」、女子乒乓球教練李靜多次發表金句等事件。另外，若分析網民留言，伍家朗、穆家駿、民建聯、區旗等亦經常出現，而伍家朗事件在網上各平台比張家朗奪金還要高。

不過整體而言，網民焦點依然是在奧運和港隊運動員身上。例如在Hashtag排行榜，除最常見的奧運、東京奧運外，獎牌得主「#張家朗」（22.9萬次）、「#何詩蓓」（22.8萬次）、「#李慧詩」（11.5萬次）均排名頭十，而「#支持香港運動員」亦以「12.2萬次」排第六。