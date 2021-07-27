東京奧運｜張家朗奪金網民熱搜呢啲嘢　連登仔奇招撐擊敗意大利

撰文：研數巴
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「香港劍神」張家朗昨晚（26日）殺入東京奧運男子花劍個人賽決賽，擊敗上屆冠軍、意大利劍手加羅索（Daniele GAROZZO），摘下香港回歸以來首面奧運金牌，令全城熱血沸騰，並迅即成為網民熱搜焦點！到底網民關注甚麼、如何為港隊打氣？

根據Google Trends，張家朗昨午晉級時，Google搜尋熱度兩度上升，至晚上8時許擊敗加羅索，搜尋熱度立即飆升至最高。

張家朗奪金▼▼▼

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重溫張家朗晉級過程▼▼▼

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在其相關搜尋中，不少網民搜尋「警察」、「獎金」、其金牌戰對手「加羅佐」、「陳約臨」、「193」等。

張家朗今年24歲，身高達193厘米，出身於運動世家，父親張子倫是前香港甲一籃球成員，曾代表警察隊奪得籃球聯賽冠軍，母親則是前港青籃球代表，曾效力女子甲組均安，並拿過甲組聯賽冠軍。

而陳約臨為無綫電視（TVB）派往東京採訪奧運的記者，她昨晚訪問張家朗奪金期間「迷妹上身」，向張家朗表白「我好鍾意你呀」，又問張家朗是否要改名做「金家朗」，其言行遭到網民洗版式批評。

在連登討論區方面，不少網民在進行決賽時發帖文撐意大利勝出，希望藉此「反燈」張家朗勝出，又表示要在意大利人愛吃的薄餅上，加上意大利人討厭的配料菠蘿，務求令加羅索輸。

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