壽司郎旺角店開幕　疫市持續擴張人龍不斷　到底公司有幾賺錢？

日本人氣壽司店「壽司郎」旺角店今日起試業，而坑口店亦會於9月3日試業，該店進軍香港瞬即成為人氣店，店外經常大排長龍，等兩三小時先有位實屬正常。到底這家源自日本的人氣食店為何能做到疫市下無論日本或海外依然繼續擴張有錢賺？



壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES 旗下有多個品牌，當中包括居酒屋衫玉、壽司店京樽等等，全球店舖合共有985間。當中日本以外的壽司郎有52間，香港目前有9間分店。

先睇FOOD & LIFE COMPANIES旗下店舖比例▼▼▼

壽司郎店舖數量佔母公司店舖總數的六成以上。同時，在眾多品牌中，亦只有壽司郎有海外業務，至今海外（包括香港、韓國等地）已經有52間分店。可見壽司郎品牌為母公司的主要業務之一。

近期FOOD & LIFE COMPANIES公布了2020年10月至2021年6月的業績：

過去五年同期營業額穩定上昇，當中20年度至21年度的同期升幅更是五年來最高（18.6%）。扣除各種營運成本開支後，又賺幾多？

雖然2020年利潤稍有下降，但2021年度力挽狂瀾，對比上年同期多出整整一倍（111%），淨賺182億日元。

疫情環境下母公司的業績不降反升，相信有兩大原因。

日本壽司郎「To Go」門市 圖片來源：FOOD & LIFE COMPANIES 財政報告

1.發展外賣業務，開展「To Go」（純外賣門市）。店舖主要分布在鐵路車站，專攻上班族市場，務求於難以堂食的疫情環境下抓緊客源。

樂富壽司郎門市 圖片來源：領展樂富廣場網站圖片

2.積極發展海外業務，除香港以外，壽司郎在台灣、南韓、新加坡等地都有分店，現時共有52間海外分店。年報中亦透露海外業務將會是公司未來的重點投資項目。

現時香港共有9間壽司郎分店，母公司在財務報告中透露2021年目標將香港分店數量增至12至13間，除新開張的旺角店外，亦計劃在將軍澳和葵芳開新店，而佐敦店則會於9月結業。以此推算，本港今年內或會有多一至兩間壽司郎分店開張才能達標。