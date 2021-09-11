港姐2021｜決賽前網上大比併　網民熱議邊位佳麗？最常提呢兩件事

《2021年香港小姐競選》決賽將於明晚（12日）舉行，12強佳麗由初選走到準決賽，在今屆冠軍誕生前，先看看最近一個月的網上反應，到底網民最關心哪一位佳麗？對哪些題材最感興趣？



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先睇12位佳麗的最新造型美照：

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香港小姐｜佳麗仙氣性感造型曝光震撼視覺 曾志偉親自畀建議打造

先看哪位港姐討論度最高▼▼▼

是次分析最近一個月（8月10日至9月9日）Facebook、Instagram和論壇與港姐相關的發文和留言，合共涉及1,965個主帖和34,099個回帖。單以網上反應計算，數據顯示關禮傑大女4號佳麗關楓馨（Fabienne）的討論度最高。

香港小姐選舉旨在選出「美貌與智慧並重」的港姐，就今屆選舉而言，網民最關注港姐的年齡及身材。除了港姐表現外，不少網民亦有留意決賽嘉賓，包括「歌神」張學友及聲夢傳奇的幾位學員。

在3萬個帖子中，網民於Facebook的討論最熱烈，其次是論壇。當中，Facebook熱度最高的帖子是有關關禮傑助女兒關楓馨一同參與才藝表演環節，而最多互動的帖子則是呂慧儀於8月24日分享參與準決賽的相片，截至9月9日，共獲得2,414個讚好、46個回應，更比官方公布十二強名單的帖子稍多約400個讚好。

此外，在港姐選舉期間，部分未能入圍的港姐討論度與12強佳麗不相伯仲，包括「星爺船P事件」落選港姐張曉祺（Ukei）、被封為「粗口港姐」的20強梁允瑜（Chloe）、被指整容的20強余曉蕙（Angel）。而梁允瑜落選後的一篇Instagram帖子則是所有港姐相關Instagram帖子中互動數最高，有2,309個讚好。