香港小姐2021｜12強邊個最有冠軍相？　過去33屆冠軍身材大檢閱

《2021年香港小姐競選》總決賽將於今晚（12日）8時半舉行，今屆入圍最後12強的佳麗中年紀最小只有18歲，最大為27歲，平均年齡約24歲，參考過去33屆港姐冠軍三圍、身高、體重等資料，到底今屆哪位佳麗身材最符合冠軍標準？



先回顧33屆港姐冠軍資料▼▼▼

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香港小姐冠軍之最▼▼▼

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再看12強佳麗個人資料▼▼▼

12強佳麗中，陳聖瑜及關楓馨等均為大熱人選，陳聖瑜外貌酷似「天王嫂」郭富城太太方媛，加上本身是KOL，因此備受網民關注。而關楓馨為關禮傑大女，一向被視為「最索星二代」之一。

現時港姐參選年齡限制為17至27歲，今屆12強中27歲的邵初及梁菁琳成功趕及尾班車參選，而陳聖瑜、關楓馨、王嘉慧及梁凱晴均為26歲，接近年齡上限。年紀最小為18歲中德混血兒施茉莉，她身高達178厘米，於12強中最高，不過不及2008年奪冠、高達179厘米的「最hea港姐」張舒雅。

綜合數據分析，過去33屆港姐冠軍平均身高為168厘米高，今屆12強中有7人身高超過168厘米，屬於高妹一族，不過凡事也有例外，去年的謝嘉怡只有160厘米也能奪冠。此外，過去33年來港姐冠軍平均體重為107磅，今屆有4人少於107磅，其中邵初只有99磅。在身材方面，今屆佳麗的身材較平均，擁34吋半上圍的陳懿德成最豐滿佳麗。

今屆競選除常設的最上鏡小姐及友誼小姐外，另有多個特別獎項，當中陳聖瑜先拔頭籌獲得2個獎項，奪「現場觀眾至Like佳麗」肯定了其人氣。

12強佳麗靚相▼▼▼