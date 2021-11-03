立法會選舉｜分析新劃界下10區歷屆投票率　揭新界兩區特別高

選舉制度改革後，立法會議席增至90個，分別經由選舉委員會、分區直選及功能界別三大選舉產生。其中，選民涉及大部分市民的分區直選，於新制度下共設10個選區，每區選出兩名議員，議席由35席減至20席。

今次選舉外界關注投票率，按最新10區劃界分析歷屆投票率，由沙田、西貢組成的「新界東南」選區，在最近兩次選舉中，投票率均為各區最高；而「新界北」投票率則為全港最低。

另外，以往建制票倉多在港島及九龍，在未見傳統泛民身影而議席大增的情況下，或增建制政黨「中生代」經直選入局的勝算。今屆另一焦點在於中間陣營能否取得席位，以往中間陣營曾於西貢區及港島東高票落選，未知今次能否再下一城，直入議會。



選舉改制後，立法會直選分區由5區增至10區，各由2至3個區議會分區組成，部分地區如黃大仙、沙田、元朗被分拆至不同立法會選區。以新劃10區分析2019年區議會選舉投票情況，由沙田、大埔及西貢組成的「新界東南」及「新界東北」選區當年投票率最高，超過72%。

事實上，2019年區議會選舉正值社會事件，各陣營支持者均以選票表態，將整體投票率推高至71.2%。10個新劃界選區中有8區當時投票率超過七成，僅「香港島西」及「新界北」投票率未達70%。

至於2016年立法會換屆選舉，當年全港投票率58.3%，按新劃界選區計算，僅「新界東南」、「新界東北」及「香港島東」投票率能達六成。新界東北及東南覆蓋舊劃界「新界東」選區大部分地區，當年選情非常激烈，除了傳統建制及泛民政黨，亦有多個新冒起的非建制政團加入戰團。

回顧2008年至今數屆立法會換屆選舉，地區直選整體投票率介乎45.2%至58.3%，2019年區議會選舉投票率歷史性高達七成，較2016年立法會選舉高出13個百分點。

選戰焦點方面，焦點落在建制派參選部署，以及如何讓新人偱直選躋身議會。翻查數據，建制於現時九龍東選區往績較好。於2016年立法會選舉中，建制得票重地除九龍東，亦包括新界西和北部。至於2019年區議會選舉，建制票倉則在港九地區，各區得票率可較2016年高出2.2至6.5個百分點，顯示建制於區內有相當的動員能力，有助「第二梯隊」上場。

另一焦點在於中間或其他陣營能否成功取得議席，在以往的比例代表制下，中間或其他陣營一般較難入局，即使於2016年港島選區有名人香港電視主席王維基及民主思路前成員黃梓謙出選，但二人最終敗選而回。

值得留意的是，無論2019或2016年，中間或其他陣營均能在「新界東南」取得佳績，主要是專業動力成員、西貢區議員方國珊團隊，於2019年區議會選舉派出多人參選並取得議席，而2016年立法會選舉則高票落選。