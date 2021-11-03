立法會選舉｜各區選民年齡分析　新界東一拆三年輕選民比例大減

延期一年後，立法會選舉將於2021年12月19日舉行。新制度下，直選由5區改為10區，並取消沿用多年的比列代表制，改為雙議席單票制，每區一人一票選出兩名議員，地區議席亦由35席減少至20席。

年輕選民一向被認為較傾向非建制，選區改劃前的新界東選區，於2016年有比例最高的18-35歲選民，結果當年9個議席中6個由非建制取得；改劃後新界東被分拆為三區，其中兩區年輕選民比例大跌，加上民主派未必有人參選，料議席大多是建制之爭。



現時本港約有447萬名選民，較2016年增加近69.4萬，增幅逾18%。在最新選區劃界下，由荃灣及葵青組成的新界西南、覆蓋北區及元朗部分地區的新界東北，以及九龍東有最多選民。

過往的選舉中，年輕選民多被認為較傾向投票給非建制名單。以2016年立法會選舉為例，當時由沙田、大埔、西貢及北區組成的新界東選區，年齡介乎18-35歲的年輕選民比例達27%，為全港最高，當年該區內9席中，6席由非建制名單奪得。

新選舉制度下，全港改劃成10區，以往新界東被分拆成3區。當中新界東南（西貢及部份沙田、馬鞍山）及新界東北（大埔、沙田和大圍），18-35歲選民佔該區總選民人數比例，由以往佔26%至27%，下跌逾3個百分點至佔23%至24%。至於新界北選區，年輕選民比例則微升至28.2%。

新界北選區包括北區及元朗西北部即天水圍一帶，並將涵蓋「北部都會區」大部分範圍，區內以往投票率一般較全港其他地區低。

進一步比較實際選民人數，2016年舊劃界下新界東有26.3萬名18-35歲選民，僅次於有近28萬名年輕選民的新界西，然而新界東真正有投票的18-35歲選民達15.7萬是全港之最，參考當年新界東最低當選門檻是35,595票，單靠年輕選民便足以送多名候選人進入議會。

不過，更改選區劃界後，新界各區年輕選民數字減少至約11.2萬至12.1萬人，而港九多區內更低於10萬人，加上選制已由比列代表制轉為雙議席單票制，預料年輕選民對選舉影響力將減少。

另外，本港社會近年經歷劇變，各年新登記選民人數亦出現大起大跌，2019及2020年登記選民淨增長分別超過30萬人，而今年登記選民淨增只有5,919人。另外隨著人口老化、出生率下跌令年輕選民漸減，2021年18-35歲選民約102.5萬人，較去年減少4.4萬人，跌幅達4.1%，佔整體選民亦較去年下跌約1.03個百分點，至22.9%。