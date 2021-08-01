消費券電器｜消委會11款減醣電飯煲邊款減醣最多？1款或愈食愈肥

先看11款減醣電飯煲資料▼▼▼

【減醣電飯煲／消委會／5000元消費券／買電器】潮流興健康，標榜減少米飯醣份的減醣電飯煲近年大受歡迎。適逢政府派發5000元電子消費券，本文盤點市面11款減醣電飯煲減醣效果，究竟哪款於消委會測試中最高分減醣效果最好？

以碳水化合物含量計算，Thanko SLCABRCK樣本減少最多，達45.3%，其次是Thomson TMIHR2004LS，減少26.6%；寶康達Primada PCL160則不減反增。

醣是什麼？

膳食中提供能量的營養素包括碳水化合物、蛋白質及脂肪。碳水化合物屬於醣類，主要可分為單糖（monosaccharides）、雙糖（disaccharides）及複合碳水化合物（complex carbohydrates）（包括澱粉及膳食纖維）三類，而減醣飲食指減少日常飲食中碳水化合物的攝入量。