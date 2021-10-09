全港每年平均逾2萬宗冷氣機滴水　呢區連續三年獲最多投訴

踏入十月，天氣依然炎熱，未見秋意，不少巿民仍然要繼續開冷氣。冷氣機滴水問題向來擾人，過去三年平均每年有2.5萬宗冷氣機滴水個案，比較全港各區情況，到底哪區最嚴重？



先看邊區最多冷氣機滴水▼▼▼

食物及衞生局局長陳肇始上月（29日）回覆議員提問時表示，今年截至7月底，全港共有1.5萬宗冷氣機滴水個案，當中，東區的情況最嚴重，現時有1,980宗個案，其次是油尖旺區，合共有1,540宗個案。

食衞局指，絕大部分冷氣機滴水個案透過食環署口頭警告或發出勸喻信解決，若找到滴水源頭，食環署會向相關人士發出「妨擾事故通知」，若指定期限內未能減除冷氣機滴水問題，食環署會採取檢控行動，一經定罪，最高可被罰款1萬元，另加每日罰款200元。

食環署在旺角區發出「妨擾事故通知」的數量最多，比較2020年及2019年滴水個案數字，2020年全港增加超過3,000宗投訴或巡查揭發個案，當中，中西區、油尖區及旺角區分別較往年減少約600、200及90宗個案，其餘地區個案數字均有上升。未能及時處理「妨擾事故通知」的可遭檢控，而今年的13宗檢控個案屬旺角及深水埗區。

另外，即使問題已減少，若食環署認為問題會再次發生，可向法庭提出申訴發出「妨擾事故命令」，定罪後會被判處更高的罰款額，但過去三年只發出不多於7宗「命令」。另一方面，由於大部分公共屋邨的個案交由房屋署處理，以上列出的檢控個案全屬於私人房屋（包括居屋及其他資助房屋）。過去三年，食環署平均需要31.6至39.5天完成一宗個案。