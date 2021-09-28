內地限電｜4張圖看清中國電量情況有幾嚴峻！用電增長多達呢個數

【中國內地限電／東北／廣東／全球用電量】內地限電停產情況持續升級，其中廣東省更發布《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》，要求全省各級黨政機關、事業單位帶頭冷氣空調溫度設置不低於26℃，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯，引起關注。究竟中國內地電量情況如何？以下4張圖一一看清。



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東北限電｜電網瀕臨崩潰邊緣 居民用電恢復時間未明

國家發改委近日發布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，實施「能耗雙控」措施，廣東、安徽及浙江亦開始限電。根據國家能源局9月中發布的全國電力工業統計資料，2021年1月至8月全國發電裝機容量22.8億千瓦，同比增長9.5%；全國供電量47,914億千瓦時，同比增長14.8%，惟全國用電量同時錄得13.8%雙位數同比增長，達54,704億千瓦時。

翻查國家統計局數據，2011年至2018年人均電力產量仍高於用電量，但2021年頭8個月數據，全社會用電量高於供電量。

至於與全球其他國家或地區比較，根據國際統計網站IndexMundi於2020年1月更新數據，當時中國內地全國用電量達55,640億千瓦時，是全球最多，同時生產量亦是全球最多，達58830億千瓦時，即生產滿足到用電需要；其次用電量最多的是美國的39,020億千瓦時及印度的11,370億千瓦時。

不過，由於中國內地人口多，以人均用電量計算，中國內地只排第68位，人均用電量3991.35千瓦時，比排第47位的香港（5771.11千瓦時）還要少；排第一的是冰島，人均用電量50,408.57千瓦時。