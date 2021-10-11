圓規逼近網民仲未嬲完天文台？Google搜尋揭呢幾個字眼熱度急升

上周熱帶氣旋「獅子山」吹襲本港，天文台發出有史以來歷時最長的「8號東南烈風或暴風信號」，持續超過20小時。風暴來襲期間，打工仔關注黑雨、8號風球下能否提早放工或放假，大量網民清晨開始已關注風暴消息，而天文台相關的搜尋更顯示今次風球期間巿民的關注點！



上周五（8日）在東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，本港多個地區下大雨，港島區更有不少地方出現水浸情況。當日早上天文台發出三號強風信號，巿民仍需上班上學，出入狼狽。其後，天文台於上午11時45分發出黑色暴雨警告信號，再於下午12時45分改發紅色暴雨警告信號。

獅子山吹襲下香港市況▼▼▼

+ 1

不少網民洗版式到天文台Facebook留言，表示「返嗮工 返嗮學先黎改」、「可唔可以講實個時間，令人好辛苦」、「咩標準黎？」，直指天文台太遲改掛黑色暴雨警告信號。天文台科學主任莊民諾當晚於網誌解釋，早上11時前，本港不時受較強雨區影響，但雨區較為零散，且移動速度較快，每小時雨量並未達到發出較高暴雨警告的標準。

直至10月9日，天文台於早上6時40分發出8號東南烈風或暴風信號，持續22小時，當日早上有巿民指身處的地區未感強風，加上「落波」時間一改再改，網民質疑天文台今次預測及處理手法未如理想。除了風暴消息外，巿民於網上熱搜投訴天文台途徑、天文台台長、架構等。其中，天文台遭網民「問候」的相關字詞亦上榜。