黑雨｜天文台被指發得太遲玩謝市民！還原數據揭天文台算唔算遲？

【天文台天氣／黑雨／紅雨／黃雨／獅子山】熱帶風暴獅子山吹襲香港下，香港凌晨起已狂風驟雨，天文台至今早11時45分更一度發出黑色暴雨警告信號，1小時候後改回紅色暴雨警告信號至今。不過，天文台發出暴雨警告信號的級別及時間，惹來網民批評，質疑黑雨信號掛得太遲，「返晒工先轉黑雨！！！！！」，又認為目前各區仍大風大雨，不應該太快由黑雨改回紅雨。

究竟天文台發出黃雨、紅雨及黑雨的標準是什麼？今次發出各暴雨信號的時機又是怎樣？以下一一拆解。



根據天文台暴雨警告系統，黃色暴雨警告信號代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續」、紅色暴雨警告信號代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續」，黑色暴雨警告信號則代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續」。

天文台發出各暴雨信號時機如何？

至於天文台今次發出各暴雨的時機是否如網民所說的太遲呢？根據天文台各區雨量紀錄，天文台昨晚（10月7日）11時20分發出黃色暴雨警告時，全港18區有6區最高雨量都達到或超過每小時30毫米，包括灣仔、中西區、南區、東區、觀塘及九龍城。

獅子山吹襲下香港市況▼▼▼

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至今早（10月8日）7時至9時的上班上學高峰時間，數據上只有兩區最高雨量達每小時50毫米，即紅雨雨量標準，分別是觀塘及黃大仙，似乎未達到「廣泛地區」標準。

直到早上11時，9區最高雨量超過每小時50毫米，達到紅雨標準，其中3區更超過70毫米，天文台亦分別於11時20分和11時45分發出紅雨及黑雨，算是反映了即時雨量數據。

1小時後、即中午12時45分，天文台改回紅雨警告，當時各區雨量最高只有荃灣的49毫米，數據上未達到黑雨甚至紅雨的雨量標準。而之後直至下午3時45分，雖然紅雨警告仍然生效，但數據上各區雨量也未達到紅雨標準的每小時50毫米。

天文台發出各暴雨信號反映即時數據 網民指應有「預測」功能

綜合以上，天文台今次發出各暴雨警告信號的時機，確實反映了即時雨量數據。然而，天文台發出暴雨信號時時在網民引起熱論，有網民讚同天文台實時報道雨勢，但也有網民認為，天文台應有「預測」功能，「天文台唔係睇圖做預測，真係嘥氣」、「又紅又黑又紅，玩野咩」。

網民留言批評天文台▼▼▼