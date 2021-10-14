圓規風球｜去年同日8號風球浪卡　比較網民反應今次負評急增

圓規風球吹襲本港，天文台日前（12日）下午發出8號東北烈風或暴風信號，並在昨日（13日）下午4時30分改掛3號。回顧過往颱風紀錄，原來去年13日同樣掛上8號風球「浪卡」，到底網民對兩次風球的反應如何？網民最關心甚麽？



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是次分別分析去年浪卡風球（2020年10月11日至17日）及今年獅子山及圓規風球（2021年10月7日至13日）論壇上與風球相關的發文和留言，浪卡風球涉及270個主帖和1.7萬個回帖，獅子山及圓規風球則涉及991個主帖和3.4萬個回帖。

比較兩次颱風，今次網民討論度較高，其中明顯可見負面反應增加，熱度值比去年高約20個百分點，相信與上周獅子山風球期間，天文台發出8號風球的時間爭議有關。

根據資料，浪卡風球於去年10月11日至15日襲港，天文台同樣於10月13日發出「8號東北烈風或暴風信號」，由清晨5時40分直至晚上7時40分，歷時14小時。浪卡風球在香港以南約440公里掠過，當時屬香港「最遠8號風球」，但紀錄已被上周熱帶氣旋獅子山，以超過560公里的距離打破。

去年8號信號生效期間，有巿民感覺巿區風力不強，質疑天文台錯發信號。至於上周獅子山風球時，多區下大雨，天文台發出8號風球的時間，以及其後多次延後「落波」時間的做法亦引起巿民爭議。兩次風球期間，天文台台長鄭楚明於討論區的熱度均是最高，但今年的正面熱度值較去年低。

經歷上周洗版式批評及投訴，天文台於昨日早上約9時即表明當日下午4時前會維持8號風球，不少網民於天文台Facebook留言，大讚「用字清晰」、「今次做得好好，抵讚」、「今次終於做到野」等。