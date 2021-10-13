圓規風球｜8號波至少維持至下午4點　即睇你嗰區雨量同風力

圓規風球吹襲本港，天文台昨日（12日）下午5時許發出熱帶氣旋警報八號東北烈風或暴風信號，並於今（13日）早更新預告指八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持，意味一眾打工仔獲「風假」一天。



不過，由昨晚至今早，不少網民有感風力不太猛烈，又未見廣泛大雨，與早前颱風獅子山「橫風橫雨」的觀感不同，以下即看圓規風球最新風速及雨量分布，睇睇你所在區域情況如何。



天文台紀錄顯示，今早6時本港各區分別最高雨量達7至15毫米，其中中西區錄7至15毫雨量，較其他區域高。天文台早前指，本港部分地區已錄得超過30毫米雨量。天文台提醒，與圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸，所帶來的大雨可能令本港低窪地區水浸，市民應繼續防範水浸的風險。

至上午8時，新界北及新界東多區雨量轉多，其中北區1小時雨增至18至32毫米。

而根據天文台2小時臨近降雨預測圖，至接近11時，本港會有廣泛地區有機會錄得0.5-5毫米雨量。

未來2小時降雨預報▼▼▼

(天文台網站10時36分預報)

風力方面，天文台指，在上午10時，颱風圓規集結在香港之西南偏南約390公里，即在北緯19.2度，東經112.4度附近。天文台提醒，海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。現時本港部分地區吹烈風，但隨著圓規遠離，本港下午風力會逐漸減弱，八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。

睇睇你嗰區現時風力▼▼▼

圓規風力有幾勁？點擊Play掣看預測走勢▼▼▼