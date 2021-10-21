大灣區數據地圖｜盤點9+2城市數據　香港人均GDP最高出生率最低

為配合國家粵港澳大灣區發展策略，政府近年鼓勵市民北上發展外，亦於《施政報告》提出將新界北打造成北部都會區，以及提出「雙城三圈」等概念。到底現時大灣區9+2城市的經濟、人口、產業發展等情況是怎樣？香港01製作大灣區數據地圖，助讀者了解大灣區各地實際情況。



粵港澳大灣區9+2城市數據地圖（香港01製圖）

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現時大灣區9+2城市中，本地生產總值最高的是深圳，2020年超過3.3萬億港元，其次是逾3萬億港元的廣州，香港則以近2.7萬億港元排第三。不過若以人均GDP計算，則是香港排第一，其次是澳門和廣州。

人口方面，大灣區有3個人口過千萬的城市，包括人口最多的廣州（1,867.7萬）以及深圳和東莞，另佛山人口亦高達近950萬人。香港則以近750萬人排第五。

產業結構而言，香港和澳門均以服務業為主，佔經濟逾九成，內地城市則以廣州和深圳服務業佔比較高，而佛山、東莞、惠州產業結構有逾半屬工業和製造。數字反映各城市有不同定位。

根據2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，香港及澳門服務業高度發達，珠三角九市初步形成以先進製造業和現代服務業為主體的產業結構，提出各巿互補。例如加快推進深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等平台開發建設，支持各地與港澳合作，建設落馬洲河套港深創新及科技園、江門大廣海灣經濟區、東莞濱海灣地區產業研發基地等。

最後比較大灣區各市出生率，深圳市以每千人口有21.68新生嬰兒最高，其次是珠海和廣州，分別有15.95人和15.33人。香港則以每千人口有5.8名新生嬰兒排榜尾，比澳門的8.1人還要少。

《規劃綱要》亦提到推動港澳融入國家發展大局，研究實施促進粵港澳大灣區出入境、工作、居住、物流等更加便利化的政策措施，鼓勵各地科技與學術人才交流，以及港澳居民在內地學習、就業、創業及生活。