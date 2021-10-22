世界骨質疏鬆症日｜女患者遠比男多　有這種痛小心！教你6招預防

【骨質疏鬆／病徵先兆／高危群組／預防方法】特首林鄭月娥日前跌倒骨折事件引起社會關注，適逢2021年10月20日是「世界骨質疏鬆日（World Osteoporosis Day），《香港01》翻查政府統計資料，香港每年有數萬人患骨質疏鬆症，不容忽視，當中女性患者數目明顯比男性多。究竟骨質疏鬆症有什麼先兆症狀？哪類人高危？又要如何預防？本文一一解答。



骨質疏鬆症是什麼？

骨質疏鬆症是一種骨骼新陳代謝病症。隨着年齡增長，人步入中年以後，骨的新陳代謝功能減慢，骨骼組織鈣質逐漸流失，密度減少，骨質因而變得脆弱和疏鬆，容易導致骨折，更會造成痛楚及引發其他併發症，減低患者自我照顧能力。

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按性別劃分的報稱患有骨質疏鬆症的人士數目▼▼▼

2020年政府統計處《香港的女性及男性》中「按性別劃分的報稱患有骨質疏鬆症的人士數目」數字顯示，2008年有45,500人報稱患有骨質疏鬆症，當中女性佔逾八成（37,200人），遠高於男性（8300人）。2018年骨質疏鬆症患者增加至79,300人，女性患者達62,700人（79.1%），繼續大幅多於男性（16,600人）。

患上骨質疏鬆症的風險隨年齡增加而上升▼▼▼

由香港骨質疏鬆學會、港大李嘉誠醫學院藥劑及藥理學系等發起的「骨質疏鬆基層醫療先導計劃」於2020年6月曾為551名葵青區50歲或以上人士作篩查評估，發現21.4%人屬骨質疏鬆高風險者，需轉介去檢查骨質密度。當中75歲或以上長者高風險者比例更高達46.3%，認為初步數據顯示，患上骨質疏鬆症的風險隨年齡增加而上升。

骨質疏鬆症病徵及預防方法



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骨質疏鬆症容易引致骨折，中大賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心更指出，百分之十至二十髖骨骨折者會在首年死去，接近百分之七十永遠失去獨立生活能力。骨折後果嚴重，以下骨質疏鬆症高危群組、成因、先兆症狀及預防方法，大家要時刻注意！

骨質疏鬆症徵狀+7大高危群組▼▼▼

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