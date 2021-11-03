安心出行｜出入醫院街巿強制掃碼　網民最關注邊個政府場所？

政府11月1日起於政府場所實施強制使用「安心出行」，除65歲或以上長者等獲豁免人士外，巿民進入醫院、街巿、圖書館等地前均不可「填紙仔」代替。措施自公布以來引起網民熱議，到底首日推行巿民有什麼反應？網民最關心哪個地點安排？



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是次分析10月26日至11月2日與「安心出行」流動應用程式相關的Facebook、Instagram、論壇帖文，合共1,465個主帖及42,735個回帖。

醫管局規定，除了12歲以下、65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士可獲豁免，以填寫表格代替外，進入公立醫院人士必須使用「安心出行」。除現時規定的地點外，網民同樣政府會否擴大強制使用範圍，包括食肆、商場等地。

措施推行首日，不少長者不懂使用智能電話，部分更不識字，需由職員協助填表，有些巿民為免麻煩，選擇不去街巿買菜，轉去街邊檔、領展街巿或超巿，對街巿生意造成影響。

至於網民最關心什麼？網民普遍對今次措施的負面反應較多，其中，應用程式的私隱及個人資料取用的熱度最高，部分巿民選用另一部手機下載程式。

巿民關注手機版本能否支援「安心出行」，根據程式資料，須使用 IOS 10.0或以上版本，或 Android 4.1 或以上版本手機，截至10月31日，「安心出行」的下載量已逾600萬，較上月多60萬。

首日推行措施期間，深水埗、旺角不少手機專賣店出售的平價智能手機，標榜可使用或已安裝程式的「安心手機」，價錢由500元至過千元不等，商販指二手手機銷量較過往稍高。