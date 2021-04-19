安心出行｜擁智能手機最新數據：長者上升　4個較年輕群組反下跌

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-04-19 12:30

先看安心出行App下載量變化▼▼▼

【強制安心出行／疫苗氣泡】政府日前宣布分階段放寬食肆營業及晚市堂食計劃，但客人亦必須使用「安心出行App」，引起熱論。要使用安心出行App，必須擁有智能手機，特首林鄭月娥則表示，「香港手機擁有率好高架嘛，大部份人都有手機」，難理解為何不願使用安心出行App。 而藝人李珊珊亦在IG分享智能電話普及問題，「在過去一、兩年的探訪經歷。獨居老人、長者，沒有智能電話，不是單一、罕見的事情。不論順境、逆境，我們都要關顧着」，並標籤「#請不要想當然」。

究竟是否大部份港人都擁有智能手機？又有多少長者有智能手機？

統計處4月15日發布的《資訊科技使用情況和普及程度》顯示，2020年仍有約50萬10歲或以上港人沒有手機，當中65歲或以上長者沒有智能手機比率最高，如果必須使用「安心出行」，預料該組別會首當其衝。

需要留意的是，對比2019年，除了10至14歲、55歲以上組別擁有智能手機人數上升，其餘15至54歲組別擁有智能手機人數都下跌。

對於部份人沒有手機，特首林鄭月娥回應時指出，有些小童、長者如真的沒有手機，可被視為「例外情況」，稍後會商討具體細節。