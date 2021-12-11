全球城市實力排名　港名次跌出前十　經濟評分高但民生方面差到咁

疫情下本港經濟尤其旅運業受挫，令城市競爭力下跌。最新公布的「2021全球城市實力指數」中，香港排名跌出前10名，不敵新加坡及上海。分項指標中，本港因旅遊限制交通評分大跌，不過表現最差的是民生方面的指標。



日本研究機構森紀念財團，利用包括經濟、適宜居住和環境在內的70項指標，對全球48個城市評分，得出「全球城市實力指數」。最新排名顯示，本港排名13位，較去年滑落4個名次，並較新加坡（第五位）及上海（第10位）遜色。

以往排名中，本港多位列前十，只有在個別年份如2008年、2013年以及今年跌出前十名。報告指，疫情令所有城市旅客下降，但由於本港是疫情下最受旅遊限制影響的地點之一，旅客人數下降88%，降幅是調查城市中最大，加上經濟、旅遊景點及購物餐飲選擇等評分下調，令整體排名下滑。

具體比較分項評分，本港由於有不少世界頂尖公司開設辦公室，在經濟方面排名靠前，但在居住、環境及文化交流方面表現較差，在衡量有就業、物價、醫療系統、社會平等及自由度等方面的「居住」指標中，排名更低至33位。

香港對企業高管較有吸引力，以高級行政人員為評分角度，本港排名第9位，但對於專業人士來說，香港僅排第20位。而對於市民而言，香港排名更低至第28位，反映本港在生活舒適便捷、交通、都市綠化方面表現均較為欠佳。