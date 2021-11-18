貧窮線｜推算貧窮戶開支　住屋佔收入逾半　一人戶食物開支極低

扶貧委員會早前公布2020年貧窮情況，受疫情影響本港去年貧窮人口達165.3萬，約四個人中便有一個貧窮。現時處於貧窮線的單身人士月入只有約4,400元，若按扶貧委員會估算的貧窮住戶開支模式推算，他們在扣除其他必要開支，只能勉強剩下1,025元用於飲食，日均僅34元應付三餐。



受疫情影響，2020年一人家庭貧窮線定於少於4400元，兩人家庭少於9500元，四人家庭少於20,800元，均較2019年稍微下降。但由於去年本港經濟及就業等受衝擊，貧窮人口較前一年增加16.2萬人，至165.3萬人，貧窮高達23.6％。

貧窮家庭生活捉襟見肘，扶貧委員會2015年曾研究貧窮人口的開支模式，發現當年貧窮戶人均每月開支為5,500元，當中近四成用於住屋、約三成用於食品；家庭人數不同，開支模式亦會不同，例如一人戶逾半開支為住屋花費，比例遠較多人家庭高。

然而扶貧委員會尚未發表新一份研究，記者因此以上一份研究中的各類家庭不同用途的開支比例，按最新貧窮線收入指標，並假設貧窮家庭每月收入都全數用於應付生活，推算2020年貧窮家庭的各類開支。

其中，去年處於貧窮線的一人戶，若把4,400元收入全數用於支付生活所需，則每月平均花約2,380元於住屋，另於醫療上花費約200多元，交通費約90元，娛樂及衣服開支每月分別約46元，再扣除其他開支，只能勉強剩下1,025元用於飲食，日均僅34元應付三餐。至於二人及三人家庭，分別人均每日有45元及58元用於飲食（註：不同家庭開支習慣不同，以上僅為推算）。

研究指出，對於一人至三人家庭，住屋都是最大筆開支，當家庭成員達四人或以上，住屋開支佔比才降至第二位，由食品開支取代。研究解釋，多人同住可共享家庭資源，同時多人貧窮戶居於公屋的比例較高。

全港家庭平均開支情況🔽🔽🔽

另據統計處的住戶開支調查，2019/20年本港家庭平均每月開支30,230元（同期家庭住戶平均人數2.7人），人均約11,000元。