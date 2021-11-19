全球食品價格指數飛漲　直逼糧食危機水平　呢幾款食物創史上新高

全球通脹預期升溫，9月聯合國食品價格指數超過130點，接近糧食價格危機時水平。當中植物油、食糖價格指數今年內升超過30點，肉類價格亦升逾20點。本港糧食大多依賴外地進口，料亦會受新一輪食品通脹影響。



聯合國糧食及農業組織食品價格指數9月平均130.0點，按年急升 32.1點（32.8%），接近2008年及2011年糧食價格危機時水平。翻查兩段時期食品價格指數，分別可達132點及137點，不過近期糧食價格上漲後，是否會出現新一輪價格危機視乎其他因素。

糧農組織指，價格新一輪上漲主要由穀物及植物油價格攀升帶動，至於乳製品及食糖亦同樣走高。比較近年價格變動，食品價格自今年初起飆升並持續於高位浮動，明顯較2020年上升不少，尤其是去年第二季全球疫情爆發初期。今年截至9月食品平均價格指數達122.9點，較2020年的98點高出逾24點，升幅25.4%。

個別食品指數方面，肉類價格指數按月基本持平，但不同肉類價格走勢分歧。糧農組織指，肉牛出欄供應有限導致全球供應承壓，牛肉價格持續走高，羊肉價近期亦高企。另一方面，禽肉價格因全球供應量增加而下滑，而世界豬肉價格也因中國進口需求減低而下跌。今年9月肉類價格較去年12月已升逾20點。

另外，穀物價格升幅亦明顯，9月指數報132.5點，按年更上升28.5點（27.3%）。植物油價更因棕櫚油和菜籽油價格走高而按年升超過60點，其中國際棕櫚油價格已達到10年高位。食糖亦按年升逾40點。