德勤科技預測 ｜一款新技術將成全球上網新趨勢　香港已有應用

德勤近日發表《2022科技、傳媒和電信行業預測》，列出多項未來科技行業發展趨勢。報告指出除5G和wifi 6外，固定無線接入（FWA）正高速增長，將成未來全球上網新趨勢，令全球無線家庭互聯網連接總數可能會超過10億，而這款技術已在香港應用。



調查結果反映，認為5G及Wi-fi 6是對其業務最為關鍵的三大無線技術的高管比例3年後均上升7個百分點，分別有76%及65%。德勤更預測，2022年Wi-Fi 6設備的裝置出貨量將達至25億台，超過15億台的5G設備。

全球網絡高管傾向於室內或固定範圍內使用Wi-fi 6、室外或移動設備使用5G。Wi-Fi 6主要應用於家居和辦公室內部網絡連接，而5G則較常用於智慧城巿、港口機場、具聯網通訊功能的「互聯汽車」等大範圍移動設備，行業現正開發未來的網絡標準使兩者更好地融合互補。

裝置方面，報告預測2026年固定無線接入裝置（Fixed Wireless Access）連接數將較2020年大增2.8倍，並指有望令全球無線家庭互聯網連接總數可能會超過10億。

固定無線接入技術利用無線電波在建築物屋頂、無線通訊塔等地設接入點，與家居或辦公室連接，無需電纜或光纖等固定寬頻網路。現時本港多間電訊商提供的家居無線寬頻即利用此技術，用戶透過插有電話卡的路由器接收上網訊號，毋須拉線令唐樓、村屋等住戶也可使用家居寬頻服務。