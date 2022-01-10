2021樓市｜移民潮下樓巿回暖　屯門上車盤升逾兩成　即睇各區呎價

回顧2021年，本港疫情受控多時，雖受移民潮衝擊，但樓市整體氣氛較之前回暖，主要屋苑成交價普遍上升，重回疫情前水平，屯門更有「上車盤」呎價年內升達24%。



踏入疫情第二年，差估署數據顯示，2021年本港私人住宅售價指數回升，並於7至8月間重回2019年社會事件前水平，相信有大批早前因疫情等而觀望多時的買家入市，釋放大量購物力，市場亦似乎未受移民潮影響。

不同地點表現方面，根據中原城市大型屋苑領先指數分區數據，近年表現「標青」的新界東指數升幅續為全港最高，去年9月第1周升至208.27點，較年初升逾20點。其次是近年有大量新盤推出的新界西，去年指數最高升逾16個百分點。

翻查上述指數成份屋苑每周實用成交呎價，去年普遍屋苑成交價均上揚。其中跑馬地禮頓山成交呎價一度逼近5萬元，中半山帝景園呎價亦高至4.4萬元，而位於九龍站上蓋的凱旋門呎價亦曾高近4萬元。至於在新界區，火炭御龍山呎價曾高見2.1萬元，屯門瓏門及青衣盈翠半島呎價去年高位亦接近2萬。

升幅方面，屯門「上車盤」大興花園成交價一路走高，至去年11月底升至1.39萬元，升幅近24%，冠絶全港。另外御龍山、畢架山一號、陽明山莊升幅亦一度超過兩成。

上圖比較各大樓盤去年平均呎價及升幅，可明顯發現新界東樓盤愈貴，去年升幅（高位與年初呎價比較）便愈高，如區內豪宅御龍山；新界西情況則相反，呎價較低的樓盤升幅更高，包括大興花園、荃威花園等都有明顯反彈。