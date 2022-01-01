萬千星輝2021｜視帝新舊男神爭　《換命真相》譚俊彥熱搜輸畀佢？

先看看《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男主角」5強名單▼▼▼

無綫電視TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》將於周日（1月2日）舉行，經觀眾投票後，無綫已於早前公布「視帝」最後5強名單，當中包括曾當選視帝的鄭嘉穎、陳展鵬及馬國明，將與譚俊彥及張振朗爭奬，哪位男神是你的心水「最佳男主角」？即看以下圖表，話你知各候選者網絡戰況最新走勢。



Round 1：Google Trends

按搜尋趨勢比較，年初張振朗奪得「2020年最受歡迎電視男角色」時搜尋熱度急增至頂點，熱搜程度較他在年底推出新劇《拳王》更甚。入圍爭視帝的譚俊彥因樣貌酷似《魷魚遊戲》男主角李政宰被網民熱議後，其主演劇集《換命真相》於11月播出，加上他參賽綜藝節目《男神廚房》等，令他在網上搜尋熱度急增，不少人看好他有望獲獎，但觀乎其網上熱搜度，仍遠遜於年初的張振朗！

Round 2：社交平台追蹤人數

根據2個社交平台的走勢，譚俊彥的追蹤人數稍遜，陳展鵬的人氣最高，Instagram追蹤人數達41.7萬，其次是馬國明和張振朗，分別有32及28萬。