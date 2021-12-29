中港台明星富豪排行榜出爐！第1名身家多到咁　1位港星排第4

【藝人明星收入排行榜2021／身家身價／富豪藝人／共同富裕】藝人明星身家究竟有幾多？答案隨時超乎你想像！內地媒體近日公布中港台「藝人富豪」排行榜名單，上榜的明星身家數以十億元計，當中「周董」周杰倫身家達60億人民幣（約73億港元）卻只能屈居第2，皆因榜首的藝人身家多達500億人民幣（約612億港元）。另外，有1名港星打入「藝人富豪」榜第前4名，身家達40億人民幣（約49億港元），吸金力非常厲害。



即睇「藝人富豪」首4名華裔明星名單，1位港星都上榜，第1位估佢唔到！▼▼▼

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中港台明星收入排行榜出爐！劉德華等4港星上榜 第1名收入多到咁



除了內地媒體公布中港台藝人明星收入，美國《財富雜誌》（FORTUNE）早前亦公布了華裔明星2017年至2020年收入排行榜，上榜的頭40名華裔明星，4年收入數以億元人民幣計算，當中包括本港藝人劉德華、鄧紫棋G.E.M.、陳奕迅、古天樂，而排首的明星，收入更超過20億人民幣，吸金力十分驚人。

即睇頭10位最高收入華裔明星名單，有一名港人明星都上榜▼▼▼

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第11至20位名單，亦有3名港人明星上榜：

榜首明星收入等於一般港人打幾多輩子工？



第1名明星4年收入達21.531億人民幣，換算成港幣約26億元，這個數字究竟是什麼概念？以最新2021年第3季港人每月收入中位數2萬港元計算，相當於13萬個月收入，即該明星4年的收入，已等於一般港人工作10,833年，可謂遙不可及的天文數字。