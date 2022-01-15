心瑜軒性上癮求助者年輕化　去年平均28.9歲　較5年前急降8歲

現今世代科技發達，智能手機讓年輕人更容易接觸到網上色情資訊，根據東華三院心瑜軒（預防及治療多重成癮綜合服務中心）提供的求助個案數據顯示，疫情下性上癮求助者增加，並出現年輕化趨勢，2016年平均年齡為37.1歲，2021年急降至只有28.9歲，情況值得關注。



若日常生活被與性有關的事物佔據，甚至視作比家人、朋友或伴侶更重要，寧願犧牲原本珍惜的事物，以維持或獲取進行與性有關的行為的機會，並無法自我控制，即為患上性上癮。

心瑜軒提供各種上癮求助熱線、輔導及治療服務，在2017至2021年間，多達4112人因上癮問題打電話熱線求助，其中581人受性上癮問題困擾，佔14.1%。

在接受輔導的個案方面，2019至2021年整體個案較2016至2018年減少109宗，惟性上癮個案不跌反升，增加11宗，比例由14.5%上升至19.3%。

心瑜軒主任周鈺山指出，性上癮個案增加與網絡色情成癮有關，隨着智能手機及平板電腦成為生活必須品，大眾更易在各大社交媒體、電腦遊戲和通訊軟件中接觸色情資訊，加上網絡空間的匿名特性讓人更放膽在網上探索現實生活中隱藏或壓抑的性幻想。

心瑜軒同時發現性上癮求助者出現年輕化趨勢，2016年起每年平均年齡都下降，2021年降至只有28.9歲，為首年降至30歲以下。

按年齡組別，性上癮求助者年齡層集中在20至39歲，2019至2021年，20至29歲求助者明顯急升，由20人增至65人，30歲以下求助者佔64%。

值得注意的是，2016至2018年年紀最小的求助者只有14歲，2019至2021年更出現1名只有11歲的求助者。

性上癮患者通常會出現家庭衝突、債務、身體健康問題、犯法行為，甚至產生自殺念頭，造成極大精神困擾，容易伴隨着一種或以上的精神疾病，例如抑鬱症、焦慮症、精神分裂症、適應障礙或性格障礙等。另一方面，有共生精神疾病的患者亦可能透過成癮行為，紓緩精神疾病帶來的不適和困擾，造成惡性循環。

數據顯示，心瑜軒約四分之一的性上癮求助者出現共生精神疾病，2016至2018年佔23%，2019至2021年增至28%。

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