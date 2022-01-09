港人性上癮年輕化　心瑜軒求助者最小僅11歲　即睇9大上癮特徵

藝人王力宏去年底被前妻李靚蕾爆料指控約炮、召妓，更指經心理師診斷後相信王力宏有性上癮問題，「優質偶像」形象盡毀，大眾「食花生」的同時，亦喚起對性上癮的關注。

年輕人容易從網上接觸各種資訊，當中包括色情影片或不真實的性資訊，東華三院心瑜軒（預防及治療多重成癮綜合服務中心）主任周鈺山接受《香港01》訪問時表示，從中心的服務對象數據發現，香港人性上癮有年輕化趨勢，2016至2018年期間，求助個案平均年齡為35.5歲，最小14歲，但在2019至2021年期間，平均年齡降至31歲，最小的更只有11歲。周鈺山指出，性上癮與網絡成癮關係密不可分，不少求助者經常沉溺於成人網站、色情資訊或參與網絡性愛等，如能及早求助尋求治療，有關問題有望得到改善。



東華三院心瑜軒主任周鈺山講解性上癮患者特徵。（東華三院心瑜軒提供）

重溫王力宏及李靚蕾曾經恩愛照片▼▼▼

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李靚蕾上月底（2021年12月）以多篇長文毀滅性地爆料，指前夫王力宏在不同城市都有可以發生性關係的「朋友」，有次上海演唱會結束後，與炮友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼、舔唇的照片，生日時更收到炮友一系列祝賀的裸照，事件震驚華語圈網民，而王力宏的形象由天堂直插谷底，所有工作都即時叫停。

患者缺父母關愛 性主宰生活無法自控

性上癮問題不容忽視，周鈺山於訪問中表示，性上癮患者有機會是與童年時父母關愛不足有關，因而將生活依附在性愛上，當一個人透過性生活得到興奮或能夠逃避生活壓力，便有機會沉溺於這種刺激。若日常生活被與性有關的事物佔據，甚至視作比家人、朋友或伴侶更重要，寧願犧牲原本珍惜的事物，以維持或獲取進行與性有關的行為的機會，且無法自我控制，即為患上性上癮。

性上癮8大常見行為▼▼▼

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性上癮9大特徵▼▼▼

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求助者最小僅11歲 現「網絡色情成癮」

心瑜軒提供多種上癮治療服務，周鈺山觀察過去多年求助個案發現，香港人性上癮出現年輕化趨勢，2016至2018年期間，求助個案平均年齡為35.5歲，最小14歲，最大61歲；但在2019至2021年期間，平均年齡降至31歲，最小更只有11歲，最大58歲。他指出，過去3年，19至29歲群組的求助個案大幅上升四成，相信與網絡成癮有密切關係，不少求助者經常沉溺於成人網站、色情資訊或參與網絡性愛等，形成「網絡色情成癮」。

19歲男一周召妓3次 運動治療性上癮

周鈺山分享求助者Kenny（化名）的個案，他在青少年時期因孤寂而常有性慾望，一星期曾花超過20小時瀏覽色情網站，自15歲起每周都有自慰習慣，次數逐漸由每周2次增至5次，17歲時自慰已不能滿足其性需要，因而開始裸聊、約炮、召妓，高峰期每周召妓3次，令學業及經濟出現問題，更因此去偷竊，最終於19歲時因債務問題而決心致電求助。Kenny接受心瑜軒醫生輔導，學習分散注意力，運用呼吸練習控制性慾望，又堅持每晚做運動，建立規律生活，成功改善成癮問題及混亂的生活。

除認知行為及運動介入治療，心瑜軒亦有提供家庭治療，該中心近三成性上癮求助個案出現夫妻關係缺裂、家庭糾紛問題，通過治療有助患者重新建立性健康與婚姻關係。

性上癮求助者Kenny（化名）（踏單車者）接受輔導，學習分散注意力，堅持每晚做運動，建立規律生活，成功改善成癮問題及混亂的生活。（東華三院心瑜軒提供）

東華三院心瑜軒多重成癮求助專線：2827 1000

網頁／網上自助計劃：http://icapt.tungwahcsd.org

心瑜軒地址：灣仔駱克道193號東超商業中心15樓（灣仔地鐵站A1出口）

服務時間：星期一、三、四、六（上午10時至晚上7時）／星期二、五（上午10時至晚上10時）



同場加映：智能手機普及後，情侶間拍攝性愛片變得平常，但無論名人還是一般巿民，都不時有私密影片流出，《香港01》找來香港性教育會長黎定基分析拍攝者抱着什麼心態，如果伴侶提出要求，但自己不願意拍攝時又該如何處理呢？



黎定基表示，現今拍攝工具相當方便，很容易就可以留下記錄，特別是年輕一代愈來愈愛拍下性愛片日後回味。他認為拍片者多數基於3個心態做出相關行為▼▼▼

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黎定基指出，如果性愛片意外流出，成為別人茶餘飯後話題，或會對當事人造成很大的傷害，需要一段時間才能磨滅，必學3招如何保護自己▼▼▼